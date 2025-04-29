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ФНС выставила олимпийской чемпионке Исинбаевой крупный счет

ФНС предъявила Елене Исинбаевой требование погасить задолженность
Елена Исинбаева (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Елена Исинбаева (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Федеральная налоговая служба России предъявила Елене Исинбаевой требование выплатить задолженность. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом задолжала налоговикам 1,1 млн рублей.

По данным SHOT, крупная сумма задолженности образовалась на днях. Отмечается, что экс-спортсменка ненадлежащим образом следит за своими налоговыми обязательствами. В 2024-м ФНС оштрафовала Елену на 465 688 рублей.

Исинбаева последние годы живет за пределами России. Елена со своим мужем, дочкой и сыном сейчас проживают на острове Тенерифе.

Ранее стало известно, что 42-летняя экс-спортсменка приобрела элитную недвижимость в Москве. Квартира в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе примерно оценивается в 76 млн рублей. В ее собственности также имеется квартира в ЖК «Дом в Сокольниках».

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#квартира
#недвижимость
#фнс
#налоги
Блогер-феминистка Nixelpixel* задолжала ФНС порядка 150 тыс. рублей
29 апреля 2025, 11:01

Фото: iStock/blinow61

Автор комикса «‎Песя», блогер Nixelpixel* (Ника Водвуд*) задолжала Федеральной налоговой службе 147 тысяч рублей.
«Большую часть задолженности Водвуд* составляют штрафы за нарушение порядка деятельности иноагента. В 2024 году Nixelpixel дважды привлекали за отсутствие иноагентской маркировки в соцсетях и один раз — за непредоставление Минюсту данных о себе. Во всех случаях феминистку штрафовали на 40 тыс. рублей», — пишет «Постньюс».

Отмечается, что девушка через суд пыталась добиться отмены этих штрафов, однако безуспешно. ​29 апреля её счета были заблокированы.

В середине 2024 года на Водвуд* открыли исполнительное производство, а в декабре ФНС ликвидировала ИП блогера.

Напомним, Водвуд уехала из России ещё в 2021 году. В марте 2023 она была признана иноагентом за то, что открыто поддерживала Украину после начала российской спецоперации и получала деньги от иностранных источников.

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* признана иноагентом в РФ.
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#штрафы
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#рф
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Малышева осудила россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок
29 апреля 2025, 10:37

Елена Малышева (Фото: ВКонтакте @zdorovie_info)

Популярная телеведущая и врач Елена Малышева выступила с резким заявлением в адрес соотечественников, которые остаются равнодушными к чужой беде. Во время эфира программы «Жить здорово!» на Первом канале она жестко раскритиковала тех, кто отказывается помогать людям, потерявшим сознание.
Обратившись к зрителям, Малышева потребовала немедленных действий в ситуациях, связанных с внезапным ухудшением состояния здоровья окружающих.

Врач подчеркнула важность умения каждого гражданина оказать элементарную медицинскую помощь и предупредила, что игнорирование данной обязанности повлечет моральную ответственность перед обществом и самим собой.

В Серпуховском отделении «Единой России» провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#помощь
#врач
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В России предупредили о мошеннических схемах над ветеранами ко Дню победы 9 мая
Аферисты эксплуатируют тему выплат и приглашений для ветеранов на парад ко Дню победы
29 апреля 2025, 07:25

Фото: iStock/Alex_str

С приближением 80-летия Победы мошенники активизируют схемы обмана, связанные с праздничными событиями. Злоумышленники рассылают фальшивые сообщения о выплатах ветеранам, приглашениях на парады и других «льготах», используя эмоциональную привязанность людей к 9 мая. Информацию об этом предоставили РИА Новости эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Среди распространенных методов — фишинговые ссылки, запросы персональных данных и кодов из SMS.

«Вы приглашены на торжественное мероприятие в (название города), приуроченное к 80-й годовщине Дня Победы! Для бронирования места перейдите по ссылке и введите код из sms», — пишут обманщики.
Одной из новых схем стало мошенничество под видом поисковых отрядов (например, «Вахта памяти»). Аферисты заявляют, что обнаружили данные о погибших родственниках во время ВОВ, и просят перейти по ссылке для «уточнения информации». Такое действие ведет к утечке данных.

Россиянам объяснили, чем грозит использование чужой банковской карты
Россиянам объяснили, чем грозит использование чужой банковской карты
Также участились случаи звонков ветеранам от лиц, представляющихся сотрудниками Соцфонда или Минтруда. Под предлогом оформления выплат пожилым людям они требуют реквизиты их карт или коды подтверждения.

Эксперты подчеркивают: официальные приглашения на парады рассылаются администрациями городов без ссылок и требований оплаты. Все выплаты перечисляются автоматически, а проверять их статус следует через «Госуслуги» или горячую линию Соцфонда. В «Мошеловке» рекомендуют не сообщать посторонним CVV-коды, паспортные данные, и еще желательно устанавливать блокировщики спам-звонков для пожилых родственников.

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#вов
#данные
#мошенничество
#госуслуги
#9 мая
#эксперты
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Россиянам объяснили, чем грозит использование чужой банковской карты
Финансист Диашов: использование чужой банковской карты грозит штрафом или тюрьмой
29 апреля 2025, 06:22

Фото: iStock/A stockphoto

Использование чужой банковской карты, даже для незначительных покупок, может привести к уголовной ответственности. Об этом заявил председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов в разговоре с агентством «Прайм».
По его словам, нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы по статье 158 Уголовного кодекса РФ. Диашов подчеркнул, что суд учитывает не только сумму ущерба, но и наличие умысла. Например, покупка воды или других мелких товаров с чужой карты может быть расценена как преступление.

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Финансист отметил: даже минимальные траты без согласия владельца карты способны повлечь серьезные последствия. Привлечение к ответственности возможно независимо от суммы потраченных средств — ключевым моментом становится сам факт незаконного использования платежного инструмента.

В «Опоре России» рекомендуют гражданам избегать любых манипуляций с чужими картами, чтобы случайно не стать фигурантами уголовных дел.

По аналогичной причине нежелательно просить родственников или знакомых оплачивать товары вашей картой. Лучше просто перевести деньги на счет другого человека, если требуется.

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#рф
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Red Eléctrica: в Испании восстановили около 60 процентов электроснабжения после ЧП
29 апреля 2025, 03:57

Фото: iStock/jitendrajadhav

Потребление электроэнергии в материковой Испании восстановлено на 61,35% после масштабного блэкаута. Об этом сообщила компания Red Eléctrica, управляющая национальной энергосетью, передает РИА Новости.
По состоянию на 01:00 по московскому времени восстановлено больше половины спроса на электроэнергию на полуострове (14,074 мегаватта), что соответствует 78% от общего числа подстанций в транспортной сети. Работы по полной стабилизации системы продолжаются, текущий прогресс позволяет постепенно возвращать энергоснабжение в регионы.

В Red Eléctrica подчеркнули, что приоритетом остаётся безопасное восстановление без перегрузок.

28 апреля сообщалось, что в Испании ввели режим чрезвычайного положения из-за масштабного отключения электроэнергии, затронувшего также Португалию, Францию и Андорру. При этом массовое отключение света и связи в Португалии и Испании зафиксировали еще в понедельник днем.

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