ФНС выставила олимпийской чемпионке Исинбаевой крупный счет

Елена Исинбаева (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Федеральная налоговая служба России предъявила Елене Исинбаевой требование выплатить задолженность. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом задолжала налоговикам 1,1 млн рублей.
По данным SHOT, крупная сумма задолженности образовалась на днях. Отмечается, что экс-спортсменка ненадлежащим образом следит за своими налоговыми обязательствами. В 2024-м ФНС оштрафовала Елену на 465 688 рублей.
Исинбаева последние годы живет за пределами России. Елена со своим мужем, дочкой и сыном сейчас проживают на острове Тенерифе.
Ранее стало известно, что 42-летняя экс-спортсменка приобрела элитную недвижимость в Москве. Квартира в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе примерно оценивается в 76 млн рублей. В ее собственности также имеется квартира в ЖК «Дом в Сокольниках».
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По данным SHOT, крупная сумма задолженности образовалась на днях. Отмечается, что экс-спортсменка ненадлежащим образом следит за своими налоговыми обязательствами. В 2024-м ФНС оштрафовала Елену на 465 688 рублей.
Исинбаева последние годы живет за пределами России. Елена со своим мужем, дочкой и сыном сейчас проживают на острове Тенерифе.
Ранее стало известно, что 42-летняя экс-спортсменка приобрела элитную недвижимость в Москве. Квартира в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе примерно оценивается в 76 млн рублей. В ее собственности также имеется квартира в ЖК «Дом в Сокольниках».
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Самиров Рамиль