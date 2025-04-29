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Психолог звезд Тлиашинова должна налоговой почти полмиллиарда рублей

SHOT: у коуча Инны Тлиашиновой обнаружен долг перед ФНС в полмиллиарда рублей
Фото: iStock/Elena Chelysheva

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Блогерша и звездный коуч Инна Тлиашинова оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) полмиллиарда рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Общая сумма долга Тлиашиновой составляет 460 657 772, 05 руб. В своем блоге женщина заявляет, что умеет прорабатывать деньги и находить финансовые блоки в подсознании.

В апреле коуч с размахом отметила свое 43-летие. В праздничный день мать четверых детей в разводе пожелала родить еще двух детей и получить 1 млрд долларов.

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Алёна Кравец призвала Наташу Королёву быть осторожнее с невесткой
29 апреля 2025, 09:50

Архип Глушко и Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @grek_grex)

Светская дама Алёна Кравец выразила сомнения по поводу выбора невесты единственного сына Наташи Королёвой и Тарзана, Архипа Глушко. Молодожены, Архип и его избранница Мелисса, недавно сочетались браком, и, хотя семья одобрила их союз, Кравец считает, что стоит быть осторожнее в отношении новой невестки. Об этом пишет «‎Super».
По мнению Алёны, Мелисса может преследовать корыстные цели, и она не исключает, что у девушки могут быть скрытые мотивы.

«Эта невестка Королёвой ещё покажет всем «небо в алмазах». Семья Королёвой ещё узнает и её характер, и её повадки. Мне кажется, она не вполне искренняя», — отметила Кравец.

Алёна также напомнила о прошлом Мелиссы, которая работала стриптизершей.

«В такие профессии идут люди без моральных принципов и тормозов. Готовые за деньги трясти своей «звездой» и прочими прелестями», — добавила она.

В связи с этим Кравец призвала Наташу Королёву проявлять осторожность и внимательно следить за отношениями своего сына с его новой супругой.

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#профессии
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«Все мы бываем немного Павел»: Ляйсан Утяшева высмеяла семейную жизнь с Волей
Ляйсан Утяшева высмеяла семейную жизнь с Волей
29 апреля 2025, 09:32

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Telegram @utiashevaliasan)

39-летняя Ляйсан Утяшева опубликовала забавное видео с Павлом Волей. Гимнастка показала фанатам, как терпит привычки мужа.
Утяшева увидела на кухонном столе болт, оставленный супругом, рассмотрела его и оставила там же. Болт пролежал на этом месте две недели.

Вскоре терпение гимнастки лопнуло — она выкинула этот болт. И, как только Ляйсан избавилась от вещи мужа, она сразу ему понадобилась. Аудитория пары оценила юмор.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты с 2012 года.

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Полина Гагарина отметила день рождения дочери вместе с бывшим мужем
Гагарина и Исхаков вместе отметили день рождения дочки
29 апреля 2025, 08:50

Полина Гагарина с семьей (Фото: Инстаграм* @isxakov)

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков воссоединились на праздновании дня рождения их дочери Мии. 26 апреля девочке исполнилось восемь лет. Снимок с торжественного мероприятия в своем блоге опубликовал бывший муж певицы.
Гагарина начала встречаться с фотографом в 2013 году, а через год вышла за него замуж. Через шесть лет супруги разошлись. Первое время их отношения были крайне напряженными, однако теперь обиды остались в прошлом.

Артистка часто проводит время в компании Исхакова. Примечательно, что Гагарина не планирует выходить замуж в третий раз.

На опубликованном снимке Полина позирует вместе с дочерью Мией, бывшим мужем Дмитрием, матерью Екатериной и сыном Андреем от первого брака.

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#отношения
#заявление
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Бузова устроила прощальную вечеринку перед отъездом из России
29 апреля 2025, 08:22

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова сообщила, что надолго покинула РФ. Накануне она устроила прощальную вечеринку с близкими, о чем рассказала подписчикам в соцсетях.
В свой последний день в российской столице Бузова встретилась с отцом и подругами.

«Всех увидела, обняла и поцеловала! Впереди меня ждет увлекательное путешествие… я с нетерпением его жду. Но улетать надолго от дома всегда тяжело», — написала в своем блоге ведущая.

Ольга не назвала страну, в которую отправилась. Уточняется, что знаменитость вернется в Россию не раньше июня.

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#аэропорт
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«Регинка трижды!»: Певица Валерия проговорилась, что Тодоренко и Влад Топалов станут родителями в третий раз
На афтепати шоу «Маска» Валерия рассекретила третью беременность Регины Тодоренко
29 апреля 2025, 06:08

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Регина Тодоренко и Влад Топалов ждут третьего ребенка, хотя сами они объявления не делали. Новость случайно выдала певица Валерия. На вечеринке по случаю финала шестого сезона «Маска» звезда поделилась «не своим» секретом, видимо на радостях от похожего семейного счастья — Валерия недавно стала бабушкой во второй раз.
На праздновании окончания «Маски» Валерия увлеклась и сказала то, что Тодоренко и Топалов пока держали в тайне от публики. Во время речи мужа певицы Иосифа Пригожина Валерия намекнула на скорое пополнение в чужой семье.

Пригожин говорил тост на афтепати, где отметил, что шестой сезон пролетел очень быстро — а детей при этом родилось много. Он поразился, что Валерия успела стать бабушкой два раза, на что та радостно отозвалась: «Регинка трижды (уже мамой будет)».

«Регина, да... Ну. Ну да. Потом», — попытался отвлечь внимание собравшихся Иосиф, пока Валерия тихо добавила «неважно, не бабушкой, а мамой», думая, что мужа смутила неточность ее слов.



«Рассекречивание» новости попало на камеру, увидеть клип можно в Telegram-канале «Звездач».

Бывшая ведущая «Орла и решки» артистка Регина Тодоренко уже седьмой год замужем за певцом Владом Топаловым, и их отношения можно назвать образцовыми: супруги поддерживают добрые отношения в семье и не позволяют разногласиям перерасти в конфликты. Вместе пара воспитывает сыновей Мишу и Мирослава.

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Отец Влада, Михаил Топалов, называет Регину «подарком судьбы», изменившим его сына, который преодолел прошлые проблемы и стал заботливым отцом. Тодоренко и сама признавалась в соцсетях в феврале, что первое время отношений с Владом ощущала себя какой-то «укротительницей дикого тигра», которого хотелось приручить. И, видимо, успешно.

«Я прямо молюсь на него, потому что таких отцов я еще никогда в жизни не видела», — признавалась Регина, тепло отзываясь о любимом.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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