Психолог звезд Тлиашинова должна налоговой почти полмиллиарда рублей

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Блогерша и звездный коуч Инна Тлиашинова оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) полмиллиарда рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Общая сумма долга Тлиашиновой составляет 460 657 772, 05 руб. В своем блоге женщина заявляет, что умеет прорабатывать деньги и находить финансовые блоки в подсознании.
В апреле коуч с размахом отметила свое 43-летие. В праздничный день мать четверых детей в разводе пожелала родить еще двух детей и получить 1 млрд долларов.
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В апреле коуч с размахом отметила свое 43-летие. В праздничный день мать четверых детей в разводе пожелала родить еще двух детей и получить 1 млрд долларов.
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Екатерина Коршунова