Блогер Лерчек и ее супруг развелись в досудебном порядке

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж Артем завершили бракоразводный процесс в досудебном порядке и разделили имущество
Об этом в Instagram* сообщила юрист Екатерина Гордон.
Она призвала не распространять слухи и домыслы по этому поводу. Лерчек также объявила в своих соцсетях, что они с Артемом подписали брачное соглашение и разделили всё имущество.
Против Чекалиных было возбуждено два уголовных дела. Первое связано с уклонением от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей.
Второе дело касается отмывания денег в особо крупном размере: по данным СК, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Она призвала не распространять слухи и домыслы по этому поводу. Лерчек также объявила в своих соцсетях, что они с Артемом подписали брачное соглашение и разделили всё имущество.
Против Чекалиных было возбуждено два уголовных дела. Первое связано с уклонением от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей.
Второе дело касается отмывания денег в особо крупном размере: по данным СК, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей.
Читайте также:
Shot: блогеры Чекалины не уверены в правильности подсчётов ФНС
Судья приостановил развод блогера Лерчек с супругом
Суд в Москве принял к рассмотрению дело о разделе имущества блогера Лерчек с мужем
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Артем Кузьмин