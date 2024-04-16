Радио1
Главная / Новости / Общество/ Судья приостановил развод блогера Лерчек с супругом

Судья приостановил развод блогера Лерчек с супругом

16 апреля 2024, 21:49
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Московский мировой судья дал время на примирение супругам Артёму и Валерии Чекалиным, известной как блогер Лерчек. Бракоразводный процесс между ними приостановлен до 11 июня, сообщили ТАСС в суде.
«11 июня 2024 года судья мирового участка планирует продолжить рассматривать заявление о разводе, уточнив перед этим у супругов принятое ими решение. Если ответчик не придёт в суд без уважительной причины, то после его третьей неявки дело будет рассмотрено без него. Но если после истекшего срока, данного судом для примирения, супруги не будут являться, то бракоразводный процесс прекратится», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что супруги Чекалины не живут вместе с января этого года.



Ранее столичные следователи вели уголовные дела в отношении супругов Чекалиных о легализации денег в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов. В декабре прошлого года супруги погасили задолженность перед государством, выплатив около 500 млн рублей долга, штрафов и пени. После этого дело о неуплате налогов было прекращено, а все ограничения на перемещения и пользование интернетом сняты.

1 марта текущего года стало известно, что закрыто и дело о легализации денег, полученных преступным путем.

По данным источника ТАСС, размер исковых требований совместно нажитого имущества составляет около 1 млрд 250 млн 968 тыс. рублей. Чекалин также требует взыскать с жены госпошлину в 60 тыс. рублей.

Мужчина претендует в том числе и на автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 млн рублей. Райсуд также оставил этот иск мужа блогера без движения, вероятно, до конца срока, который мировой суд назначил Лерчек и её мужу для примирения.

Читайте также:

Суд в Москве принял к рассмотрению дело о разделе имущества блогера Лерчек с мужем

Блогерша Лерчек променяла мужа на фитнес-тренера

Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекращено
#суд
#судья
#супруги
#развод
#уголовное дело
#деньги
#имущество
#москва
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спецназ применил слезоточивый газ при разгоне митингующих в Тбилиси
16 апреля 2024, 21:33

Фото: Istockphoto / Wirestock

Спецназ МВД Грузии начал разгонять митингующих у служебного входа в парламент страны. Силовики применили слезоточивый газ, передаёт ТАСС.
«Это произошло после того, как стражи порядка начали разгонять и задерживать протестующих, которые скопились у служебного входа в парламент. Спецназу пришлось оттеснить участников митинга к другой улице, прилегающей к парламенту. Полиция задерживает протестующих, те отступают», – говорится в сообщении с места событий.
Как заявили в МВД Грузии, в ходе митинга в Тбилиси пострадал сотрудник правоохранительных органов.

В начале апреля правящая в стране партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузи» повторно внесла на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Это случилось через год после того, как инициатива привела к массовым протестам, и власти были вынуждены отказаться от её принятия. Текст документа по сравнению с прошлым годом практически не изменился.

Голосование по законопроекту об иноагентах в первом чтении в парламенте Грузии запланировано на 17 апреля. Пленарное заседание начнётся в полдень по местному времени, то есть в 11 часов по московскому.

В Тбилиси с понедельника проводятся митинги против принятия законопроекта. 15 апреля акция протеста переросла в потасовку с полицией.

Против законопроекта выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция, и дипломаты, в том числе представительство ЕС в Грузии и посольство США. Они считают, что законопроект будет препятствовать интеграции Грузии в Евросоюз.

Читайте также:

В Тбилиси полиция задержала 14 человек, выступивших против закона об иноагентах

Во время взрыва в оружейном магазине в Тбилиси погибли два человека

Икона Матроны Московской со Сталиным, хранящаяся в Тбилиси, будет переписана
#грузия
#митинг
#мвд
#протесты
#иностранный агент
#законопроект
#парламент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С начала марта на дорогах Подмосковья произошло 22 ДТП с мотоциклистами
16 апреля 2024, 20:35

Фото и видео: пресс-служба Минтранса МО

С приходом потепления на дорогах Московской области появились мотоциклисты. При увеличении транспортного потока растёт и риск дорожных аварий, отметили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Там подчеркнули, что ДТП с мототранспортом могут возникнуть из-за опасных манёвров и перестроений, либо если автомобилист не сможет быстро среагировать, так как за зиму он отвыкает от мотоциклистов на дороге и забывает их манеру вождения.
«С начала марта этого года уже произошло 22 ДТП с мотоциклистами, в результате которых погибли два человека и ещё 20 получили травмы. В прошлом году в марте и апреле зафиксировано 50 аварий с мотоциклистами. Тогда погибли девять человек и 44 пострадали», – поделились статистикой в Минтрансе.
Там добавили, что самыми частыми нарушениями, приводящими к аварии, становятся несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность.
«Прежде чем выезжать на мотоцикле после зимы, обязательно освежите навыки вождения, не забывайте про экипировку. И чем ярче защитные элементы, тем заметнее в любое время суток», – сказали в пресс-службе.
Автомобилисты, в свою очередь, должны чаще ориентироваться по зеркалам и помнить, что на дороге может быть байкер.

Читайте также:

Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с трамваем в Петербурге женщине

Лось стал причиной смертельного ДТП на трассе под Петербургом

В Подмосковье за три месяца произошло более 50 ДТП по вине таксистов
#аварии
#дтп
#мотоцикл
#автомобилисты
#водители
#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы регионы, жителям которых лучше застраховать жильё от стихийных бедствий
Страховщик Юргенс рекомендовал обезопасить жильё на Дальнем Востоке и Юге РФ
16 апреля 2024, 20:23

Фото: iStock/simpson

Президент Института современного развития Игорь Юргенс заявил, что застраховать жильё от природных бедствий, в первую очередь, стоит жителям Дальнего Востока и Юга России.
Первым – из-за заливов и наводнений, вторым – из-за возможных землетрясений.

«Люди и сами должны думать о том, где они строятся, а если места потенциально опасные, то оформлять страховку. Ведь у нас есть регионы Дальнего Востока, где заливы и наводнения являются регулярным событием, и регионы Юга России, где велика вероятность землетрясений», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Юргенс.

При этом он выразил уверенность в том, что жители регионов, пострадавших сейчас от паводков, получат все положенные им компенсации из резервных фондов правительства и президента.

Он добавил, что при заключении договора о страховании все условия обговариваются, поэтому при наступлении бедствия никаких разночтений здесь быть не может. Единственными вопросами, по его словам, являются цена и объём оказываемых услуг, а также сумма, которая покроет расходы.

Ранее в Иволгинском районе Республики Бурятия паводок подтопил дома. Отмечалось, что были эвакуированы 22 человека, в том числе шесть детей.

Читайте также:

Футболист Обухов рассказал, как пережил паводок в Оренбурге

Жителей тюменского Ишима просят срочно эвакуироваться из-за критического подъёма воды

Десятки домов затопило в Бурятии
#цена
#паводок
#расходы
#регионы
#компенсации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У подмосковных лягушек и жаб начался период размножения
16 апреля 2024, 20:22

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Температура воздуха в Подмосковье устоялась, пруды и лужицы прогрелись до необходимых +16°С, и у жаб с лягушками начался брачный период. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Амфибиям для ускоренного обмена веществ и размножения необходимо солнечное тепло. Кроме того, они зависят от воды. Сейчас многие жители нашего региона могут услышать вблизи водоёмов брачные серенады лягушек и жаб. Большие скопления этих земноводных собираются у прудов и прогретых луж в середине весны, чтобы продолжить род», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
По словам герпетологов, амфибиям для размножения необходима вода, так как процесс развития от икринки до лягушонка происходит именно там. Оптимальной температурой считается 16°С. Брачные игры лягушек и жаб сопровождаются громким кваканьем.

Такой вид амфибий, как серая жаба, за один раз может отложить до 6,8 тыс. икринок, соединённых в шнуры, длина которых доходит до 10 м. После откладки икры начинается процесс развития и превращения. Эмбрионы внутри икринок развиваются от двух дней до 21 дня. Далее личинка, известная как головастик, 1,5-2 месяца обильно питается и растёт. К концу превращения она обретает лапы и теряет хвост, становясь полноценной копией своих родителей.

В этот период мешать амфибиям не следует. Лучше не смущать их своим присутствием и тем более брать в руки, отметил Фирсов. Он напомнил, что амфибии – полезное звено в пищевой цепи и экосистеме. Они контролируют численность вредных насекомых и сами являются пищей для некоторых животных.

Читайте также:

Аэрофлот ввёл новые правила перевозки животных в салоне самолёта

Подмосковные ветеринары помогли коту Тише обрести новый дом

Подмосковные ветеринары исправили клюв попугаю Геше
#тихон фирсов
#минэкологии мо
#животные
#природа
#весна
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, как спастись от стаи бродячих собак
Эксперт по безопасности Халилов: От собак спасут громкий крик и электрошокер
16 апреля 2024, 20:00

Фото: iStock/Jai Jaggi

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов заявил, что при встрече со стаей бродячих собак от животных помогут спастись громкий звук и электрошокер.
Последним, по словам специалиста, не нужно бить животное – достаточно включить его, и собака уже испугается электрических разрядов.

«Скорее всего, в собаку уже кидали и камни, и бутылки, и другие тяжёлые предметы. Так что вы испугаете её, и она предпочтёт держаться от вас подальше. Ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной к животному. Псу нельзя улыбаться — обнаженные зубы будут считаны им как проявление агрессии», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.

Специалист пояснил, что лучше всего пятиться назад и уходить с территории, которую собака считает своей.

Ранее эксперт по безопасности, инструктор по выживанию Михаил Макеев заявлял, что наиболее эффективным средством самообороны является перцовый баллончик.

Читайте также:

Озвучена основная причина паводков в России

Россиянам назвали самый эффективный метод самообороны

Эксперт по безопасности Халилов: Резко прыгать в прорубь опасно для жизни
#животное
#собака
#безопасность
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные росгвардейцы задержали водителя, угрожавшего ножом сотруднице АЗС
16 апреля 2024, 19:45

Фото и видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы задержали в Электростали 69-летнего жителя Электрогорска, угрожавшего убийством сотруднице автозаправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Росгвардейцы получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте. К прибывшим на место стражам порядка обратилась оператор АЗС и рассказала, что между ней и неизвестным произошел конфликт на почве личной неприязни. В результате агрессивно настроенный гражданин начал угрожать женщине убийством и достал нож. Злоумышленник скрылся на личном автомобиле, а испуганна сотрудница нажала тревожную кнопку», – говорится в сообщении.
Через некоторое время росгвардейцы задержали подозреваемого по полученным приметам недалеко от места происшествия. Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства.

Читайте также:

Мужчина избил школьника из-за игрушечного ножа

В Подмосковье нашли три боеприпаса времён ВОВ

Найти «кислотного маньяка» из Подмосковья помогли камеры «Безопасного региона»
#росгвардия
#преступление
#преступность
#азс
#безопасность
#электросталь
#электрогорск
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале
16 апреля 2024, 19:31

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон во вторник опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале Tucker Carlson Network (TCN).
«Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать самые последние новости, закулисные материалы и эксклюзивный контент от Такера Карлсона!», — написал журналист.

Карлсон отметил, что в этом канале присутствует сообщество людей, которые заинтересованы в правде и честном обсуждении. В следующей публикации американский журналист выложил интервью с журналистом и ведущим радио-шоу Алексом Джонсом.

Ранее бизнесмен, основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам предпринимателя, интервью было заснято, и уже в скором времени его опубликуют.

Читайте также:

Дуров анонсировал интервью Такеру Карлсону

В России предложили заблокировать TikTok

Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов
#журналист
#вконтакте
#бизнесмен
#шоу
#интервью
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названо время, когда можно просить повышения на работе
HR-специалист Мурадян рекомендовал просить о повышении во вторник или четверг
16 апреля 2024, 19:24

Фото: iStock/anyaberkut

HR-специалист Гарри Мурадян заявил, что о повышении на работе с руководством лучше разговаривать во вторник или четверг после обеда.
«Желательно просить о повышении во вторник или четверг, после обеда. О повышении можно просить не ранее, чем через полгода при наличии твердых и очевидных достижений», — отметил в беседе с NEWS.ru Мурадян.

Однако в первую очередь специалист посоветовал составить список своих достижений, а также причины. По которым руководство должно пойти вам на встречу. Кроме этого, лучше сразу спрогнозировать и отработать возможные возрождения начальства.

Ранее стало известно о том, что профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в России.

Читайте также:

Стало известно, кем могут работать космические герои в реальном мире

Названа самая высокооплачиваемая работа в России

Названы специальности с самым высоким ростом зарплат в I квартале 2024 года
#работа
#профессия
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три жителя Подмосковья стали призёрами окружного хакатона по искусственному интеллекту
16 апреля 2024, 19:10

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Трое жителей Московской области заняли призовые места на шестом окружном хакатоне по искусственному интеллекту в Южном федеральном округе. Об этом сообщили организаторы интеллектуальных состязаний.
Победителей хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», наградили в Сочи. По итогам соревнований 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3,6 млн рублей. Участники разработали с использованием искусственного интеллекта решения по оценке маркировки продуктов детского питания, инструменты моделирования продаж и другие модули.

Всего было предложено шесть кейсов. В каждой задаче команды боролись за призовой фонд в 600 тыс. рублей. За первое место полагался денежный приз в 300 тыс. рублей, за второе – в 200 тыс., за третье – в 100 тыс. До финальных защит дошли 113 команд.

В итоге победителем в кейсе от рекламного агентства Media Wise стала команда «ПриМат», в состав которой входил Всеволод Жаров из подмосковного Одинцова. Участники разработали инструмент быстрого и качественного построения эконометрической модели на основе исторических данных.

Второе место в кейсе компании «Акселератор возможностей» вместе с инновационным научно-технологическим центром МГУ «Воробьёвы горы» заняла команда «AAA IT», в которую входил Иван Бутаков из Долгопрудного. Конкурсанты занимались созданием программного модуля для семантической классификации документов. Как отметил Иван, ему очень понравилась командная работа.

В кейсе от АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» второе место заняла команда «Зумеры и Бумеры». В её составе выступил Владимир Дюкарев из Лобни. Конкурсанты представили прототип сервиса прогнозирования динамики лояльности участников НПО.

Организаторы хакатона назвали основными целями проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержку талантливых и перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий ИИ.

Читайте также:

Ученики ЦМИТ из Жуковского выиграли хакатон по 3D-моделированию

Представитель Подмосковья выиграл хакатон по искусственному интеллекту

«Честный знак» запускает хакатон по BigData с призовым фондом 900 тысяч рублей
#ии
#искусственный интеллект
#сочи
#соревнования
#приз
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф