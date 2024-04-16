Судья приостановил развод блогера Лерчек с супругом

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Московский мировой судья дал время на примирение супругам Артёму и Валерии Чекалиным, известной как блогер Лерчек. Бракоразводный процесс между ними приостановлен до 11 июня, сообщили ТАСС в суде.
«11 июня 2024 года судья мирового участка планирует продолжить рассматривать заявление о разводе, уточнив перед этим у супругов принятое ими решение. Если ответчик не придёт в суд без уважительной причины, то после его третьей неявки дело будет рассмотрено без него. Но если после истекшего срока, данного судом для примирения, супруги не будут являться, то бракоразводный процесс прекратится», – сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что супруги Чекалины не живут вместе с января этого года.
Ранее столичные следователи вели уголовные дела в отношении супругов Чекалиных о легализации денег в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов. В декабре прошлого года супруги погасили задолженность перед государством, выплатив около 500 млн рублей долга, штрафов и пени. После этого дело о неуплате налогов было прекращено, а все ограничения на перемещения и пользование интернетом сняты.
1 марта текущего года стало известно, что закрыто и дело о легализации денег, полученных преступным путем.
По данным источника ТАСС, размер исковых требований совместно нажитого имущества составляет около 1 млрд 250 млн 968 тыс. рублей. Чекалин также требует взыскать с жены госпошлину в 60 тыс. рублей.
Мужчина претендует в том числе и на автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 млн рублей. Райсуд также оставил этот иск мужа блогера без движения, вероятно, до конца срока, который мировой суд назначил Лерчек и её мужу для примирения.
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Лора Луганская