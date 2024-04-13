Суд в Москве принял к рассмотрению дело о разделе имущества блогера Лерчек с мужем

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества разводящихся блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Данные опубликованы на официальном сайте суда.
По информации источника, дело распределено судье, дата первого заседания еще не назначена. В марте этого года супруги подали в мировой суд заявление о расторжении брака.
Ранее сообщалось, что супруги Чекалины не живут вместе с января 2024 года.
Напомним, в марте 2023 года на Лерчек и ее мужа возбудили уголовное дело за уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица. Однако, уже в конце того же года Валерия Чекалина выплатила все долги, после чего уголовное дело было прекращено.
Читайте также:
Блогерша Лерчек променяла мужа на фитнес-тренера
Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекращено
Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге
Ранее сообщалось, что супруги Чекалины не живут вместе с января 2024 года.
Напомним, в марте 2023 года на Лерчек и ее мужа возбудили уголовное дело за уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица. Однако, уже в конце того же года Валерия Чекалина выплатила все долги, после чего уголовное дело было прекращено.
Читайте также:
Блогерша Лерчек променяла мужа на фитнес-тренера
Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекращено
Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге
Екатерина Коршунова