Блогера Дмитрия Портнягина доставили в отдел СК по Московской области

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Блогера Дмитрия Портнягина доставили на допрос в СК по Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, ранее сам блогер заявлял, что находится в зоне проведения специальной военной операции. Примечательно, что накануне допроса Портнягины полностью возместили ущерб.
12 апреля в Ростовской области задержали российского блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина. 11 апреля сотрудники полиции прибыли с обысками в бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia, которые принадлежат Портнягину. Правоохранители задержали бизнесмена и его жену.
Портнягин и его супруга обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. В период с 2018 по 2020 год они не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов.
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12 апреля в Ростовской области задержали российского блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина. 11 апреля сотрудники полиции прибыли с обысками в бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia, которые принадлежат Портнягину. Правоохранители задержали бизнесмена и его жену.
Портнягин и его супруга обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. В период с 2018 по 2020 год они не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов.
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Екатерина Коршунова