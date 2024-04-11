Блогер Портнягин с женой возместили ущерб от неуплаты налогов и отмывания денег

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Блогер Дмитрий Портнягин и его супруга, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, полностью возместили ущерб. Уголовное дело расследуется в Московской области, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Подмосковью.
«Следственным органам Московской области удалось оперативно добиться полного возмещения ущерба в рамках уголовного дела в отношении Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путём», – говорится в сообщении.По данным следствия, с 2018 по 2020 годы Портнягины не заплатили налоги более чем на 124 млн рублей. Затем они совершили финансовые операции с полученными преступным путём деньгами, переведя более 91 млн рублей на счета третьих юрлиц.
Кроме того, из-за несвоевременной уплаты налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам на 64 млн рублей, отметили в ведомстве. Там добавили, что преступление выявили оперативные сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, а также Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
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Лора Луганская