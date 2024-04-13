В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ, сообщается о шести погибших

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Вооружённый мужчина напал на посетителей ТЦ Bondi Junction в Сиднее. The Sydney Morning Herald сообщает о минимум шести погибших.
Инцидент произошел в районе Бонди-Джанкшен. Всех посетителей торгового центра эвакуировали, на место прибыло несколько машин скорой помощи.
Отмечается, что среди пострадавших есть дети. Местные СМИ пишут, что преступника ликвидировали. В настоящее время проверяется информация о его сообщнике, который мог остаться в здании.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов с ножом в центре Уфы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что среди пострадавших есть дети. Местные СМИ пишут, что преступника ликвидировали. В настоящее время проверяется информация о его сообщнике, который мог остаться в здании.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов с ножом в центре Уфы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова