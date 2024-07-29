Блогеров с 10 000 подписчиков намерены обязать сообщать о себе в Роскомнадзор

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Комитет Госдумы по информационной политике 29 июля намерен рассмотреть поправку об обязанности блогеров и владельцев Telegram-каналов передавать данные о себе в Роскомнадзор. Как отметил председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн, данная мера будет касаться тех, количество подписчиков которых составляет 10 000 и более.
«Поправка такая внесена, сегодня комитет ее рассмотрит», – приводит слова Хинштейна «Интерфакс».
Хинштейн отметил, что отказ от подобной верификации влечет за собой запрет на размещение рекламы на такой странице.
Ранее были внесены поправки о запрете сообщений и звонков в мессенджерах с незнакомых номеров. Рассмотрение дополнений поступило перед вторым чтением законопроекта по защите россиян от преступлений, в которых используют мобильную связь.
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