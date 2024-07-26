В РКН объяснили меры в отношении YouTube

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Неуважение к России и россиянам, а также нарушения сервисом законодательства страны явились поводом, чтобы принять меры в отношении видеохостинга YouTube. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Роскомнадзор.
«…у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее депутат ГД Александр Хинштейн заявлял, что к концу недели скорость загрузки YouTube на ПК могут снизить до 40%, а к концу следующей — до 70%.
Парламентарий уточнял, что меры пока касаются только компьютерных версий. На мобильных устройствах изменений еще нет. Хинштейн отмечал, что таким образом администрация видеохостинга увидит переход России от уговоров к действиям.
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