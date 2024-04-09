Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Военкомат направил блогеру Дане Милохину повестку в армию, сообщает Mash.
«Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом. Документ снова направили в знаменитый подмосковный TikTok-хаус», — сообщается в ТГ-канале.
Сам Милохин сейчас отдыхает в Таиланде, отмечает Mash. Последнее место регистрации блогера, откуда его выгнали в марте 2022 года, — дом на улице Архитектора Райта.
Mash добавляет, что первая повестка на имя Милохина пришла в октябре 2023 года на адрес в Анапе. Отец Дани отказался за неё расписываться, потому что блогер там давно не живёт.
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