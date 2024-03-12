Украинский блогер Шарий умоляет спецслужбы РФ расследовать покушение на него

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Украинский блогер Анатолий Шарий обратился к российским спецслужбам с просьбой о расследовании якобы совершенного на него покушения. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
6 марта блогер заявил, что на автомобиль, в котором он находился с супругой, напали с автоматическим оружием. Он уточнил, что нападавших, вероятно, было двое.
Шарий добавил, что готов предоставить все необходимые документы и сведения по происшествию. Блогер обвинил специальные службы Испании в отсутствии компетентности и профессионализма.
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«Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании», — указано в сообщении.
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Алина Юрчак