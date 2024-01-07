Боец отряда «БАРС-4» из Немчиновки получил премию Губернатора Московской области

Во время церемонии вручения ежегодной премии губернатора Московской области «Доброе дело» был награждён боец отряда «БАРС-4» из Немчиновки Одинцовского городского округа Юрий Сахаров. Он получает эту награду второй год подряд.

Кроме него, премию от губернатора в этом году получил первый командир подразделения с позывным Заря. Тот командовал отрядом с апреля 2022 по октябрь 2023 года. Также глава региона передал вдове погибшего бойца «БАРС-4» Орден Мужества, которым посмертно был награждён её муж.

Фото: Никита Сморкалов







Уже на следующий день после церемонии Юрий Сахаров выдвинулся с грузом для бойцов в расположение части. Он является доверенным лицом подразделения. В 2022 году он получил ранение. После выписки из госпиталя ему было поручено заняться организацией дополнительного снабжения своих боевых товарищей.

«На фронте всё является расходным материалом. И причём достаточно быстро расходуемым», — говорит Юрий.

Всегда есть потребность в новых стройматериалах, специальном оборудование, медикаментах. Юрий установил связи с предпринимателями, которые добровольно оказывают большую поддержку российским бойцам — от закупки оборудования и материалов до помещений, где груз собирается и хранится до момента отправки.

«Специальное обмундирование стоит больших денег и спонсоры вкладывают в каждое подразделение, которому помогают, миллионы рублей с каждой отправкой груза», — рассказал Юрий Сахаров.

Он сообщил, что хороший тепловизор стоит от 250 тысяч рублей. В отряд передали с предыдущей партией отличный тепловизор для снайперской винтовки стоимостью 450 тысяч, плюс глушитель или «банку», как на сленге называют его профессиональные военные. Так что снайпер сейчас отлично экипирован. С нынешней партией груза Юрий повёз товарищам, помимо спецоборудования, материалы для блиндажей, утеплитель, печки, газ, тактические рюкзаки, лопаты. Российский боец особо подчеркнул, что помощь фронту — это личная инициатива предпринимателей. Они просят не разглашать их имён, не просят никакой рекламы, просто иногда пишут ему личные сообщения и спрашивают, что ещё нужно приобрести для солдат.

Фото: Никита Сморкалов



Также существенную помощь оказывает губернатор Московской области Андреё Воробьёв. В телеграмм-канале отряда бойцы публикуют отчёты о получении груза и благодарности.

Фото: Никита Сморкалов



В заключение Юрий отметил, что помощь граждан с обычным средним доходом тоже важна. Люди из всех регионов страны присылают небольшие суммы денег в меру своих возможностей. Юрий рассказал о москвичке Екатерине, которая сначала подписалась на телеграмм-канал отряда, следила за жизнью подразделения. Она захотела помогать, и уже вторую отправку подряд привозит коробки с конфетами. У неё небольшие доходы и чтобы иметь возможность помогать российским бойцам, она ходит на подработки. Однажды Юрий спросил её, почему она тратит свой весьма скромный доход не на себя, а на незнакомых солдат.