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Боец отряда «БАРС-4» из Немчиновки получил премию Губернатора Московской области

07 января 2024, 17:01
Фото: Никита Сморкалов

Фото: Никита Сморкалов

Во время церемонии вручения ежегодной премии губернатора Московской области «Доброе дело» был награждён боец отряда «БАРС-4» из Немчиновки Одинцовского городского округа Юрий Сахаров. Он получает эту награду второй год подряд.

Кроме него, премию от губернатора в этом году получил первый командир подразделения с позывным Заря. Тот командовал отрядом с апреля 2022 по октябрь 2023 года. Также глава региона передал вдове погибшего бойца «БАРС-4» Орден Мужества, которым посмертно был награждён её муж.

Фото: Никита Сморкалов


Уже на следующий день после церемонии Юрий Сахаров выдвинулся с грузом для бойцов в расположение части. Он является доверенным лицом подразделения. В 2022 году он получил ранение. После выписки из госпиталя ему было поручено заняться организацией дополнительного снабжения своих боевых товарищей.

«На фронте всё является расходным материалом. И причём достаточно быстро расходуемым», — говорит Юрий.

Всегда есть потребность в новых стройматериалах, специальном оборудование, медикаментах. Юрий установил связи с предпринимателями, которые добровольно оказывают большую поддержку российским бойцам — от закупки оборудования и материалов до помещений, где груз собирается и хранится до момента отправки.

«Специальное обмундирование стоит больших денег и спонсоры вкладывают в каждое подразделение, которому помогают, миллионы рублей с каждой отправкой груза», — рассказал Юрий Сахаров.

Он сообщил, что хороший тепловизор стоит от 250 тысяч рублей. В отряд передали с предыдущей партией отличный тепловизор для снайперской винтовки стоимостью 450 тысяч, плюс глушитель или «банку», как на сленге называют его профессиональные военные. Так что снайпер сейчас отлично экипирован. С нынешней партией груза Юрий повёз товарищам, помимо спецоборудования, материалы для блиндажей, утеплитель, печки, газ, тактические рюкзаки, лопаты. Российский боец особо подчеркнул, что помощь фронту — это личная инициатива предпринимателей. Они просят не разглашать их имён, не просят никакой рекламы, просто иногда пишут ему личные сообщения и спрашивают, что ещё нужно приобрести для солдат.


Фото: Никита Сморкалов

Также существенную помощь оказывает губернатор Московской области Андреё Воробьёв. В телеграмм-канале отряда бойцы публикуют отчёты о получении груза и благодарности.

Фото: Никита Сморкалов

В заключение Юрий отметил, что помощь граждан с обычным средним доходом тоже важна. Люди из всех регионов страны присылают небольшие суммы денег в меру своих возможностей. Юрий рассказал о москвичке Екатерине, которая сначала подписалась на телеграмм-канал отряда, следила за жизнью подразделения. Она захотела помогать, и уже вторую отправку подряд привозит коробки с конфетами. У неё небольшие доходы и чтобы иметь возможность помогать российским бойцам, она ходит на подработки. Однажды Юрий спросил её, почему она тратит свой весьма скромный доход не на себя, а на незнакомых солдат.

«А как иначе? В стране идёт война. Братья проливают кровь, гибнут. Я здесь живу в комфортных условиях, в тепле, с ванной и душем. А как парни? Я не могу оставаться в стороне», — ответила Екатерина.

Также она вместе с другими волонтёрами ездит в Белгород, а в свободное время плетёт маскировочные сети. Юрий убеждён, что поддержка таких простых людей особенно важна для бойцов. Они видят и понимают, за кого они сражаются.

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В Балашихе круглосуточно работают над устранением перебоев с отоплением домов
07 января 2024, 18:08

Фото: iStock/Olga Kostrova

Жители нескольких микрорайонов Балашихи продолжают отправлять жалобы на слабую работу системы отопления в квартирах.

Отмечается, что в связи с наступлением холодной погоды, произошла аварийная остановка котельных и электроподстанций городского округа. Специалисты делают всё возможное для оперативного устранения перебоев с отоплением и электроснабжением.

В круглосуточном режиме в Единую диспетчерскую службу и управляющие компании продолжают поступать сообщения от жителей микрорайонов Кучино и Ольгино, которые жалуются проблемы с отоплением. Так, одна из жительниц рассказала, что температура воздуха в её квартире с 1 января держится на отметке в 16 градусов, батареи едва тёплые, а стены ледяные и влажные.

Устранять неполадки постепенно удаётся в микрорайоне Павлино, где в первых числах января также вышел из строя один из котлов на котельной. Житель одного из домов рассказал, что в настоящее время температура воздуха в его квартире достигла 28 градусов.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров подчеркнул, что власти внимательно отслеживают поступающие от жителей жалобы, а сотрудники всех профильных организаций в круглосуточном режиме устраняют неполадки. Они проводят регулировку оборудования для повышения температуры теплоносителя, подаваемого в дома.

Юров добавил, что в связи с аварийной ситуацией был организован оперативный штаб. Представители администрации вместе с сотрудником городской прокуратуры проводили контроль за выполнением коммунальными службами и управляющими компаниями температурных графиков.

При возникновении вопросов можно обратиться по телефону горячей линии администрации: 8 (495) 529-11-90.

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#балашиха
#отопление
#сергей юров
#коммунальные службы
#аварии
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Подмосковные прокуроры добились устранения коммунальных аварий
07 января 2024, 17:52

Фото: iStock/Zolnierek

Прокуроры Московской области добились устранения аварийных ситуаций и необходимого ремонта в сфере жилищно-коммунального хозяйства в нескольких городах региона. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.
В пресс-службе отметили, что прокуратура вмешалась в решение проблем в сфере ЖКХ. В результате чего были устранены последствия произошедших аварий, а также произведены необходимые работы по ремонту систем в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиево-Посаде, Балашихе, Химках, Щёлково и других населённых пунктах Подмосковья.

В нескольких городах Московской области наблюдается коммунальный коллапс. Огромное количество людей по разным причинам остались без горячей воды или отопления.

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#прокуратура
#подмосковье
#аварии
#жкх
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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на участника СВО в Ульяновске
07 января 2024, 17:31

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента с нападением на участника СВО и угрозами в адрес его семьи в Ульяновске. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что речь идёт о распространившемся в соцсетях сообщении о якобы бездействии полиции после нападения на участника спецоперации. А также об угрозах жизни и здоровью членам его семьи, о чём сообщала супруга военного.

В связи с этим, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета по Ульяновской области возбудить уголовное дело и расследовать его.

В ведомстве также добавили, что, несмотря на результаты судебно-медицинской экспертизы и заявления очевидцев избиения, полиция не предпринимает должных мер в отношении правонарушителя, который продолжает угрожать всей семье участника СВО.

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#следственный комитет
#уголовное дело
#избиение
#сво
#бастрыкин
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В Минобороны анонсировали испытания семи баллистических ракет в 2024 году
07 января 2024, 17:14

Фото: iStock/sfreestee

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России планируют запустить семь межконтинентальных баллистических ракет в 2024 году. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что за последние пять лет были проведены 20 испытательных пусков баллистических ракет. Они были осуществлены в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС РФ.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении двух самолётов ВВС Украины над Днепропетровской областью. Средствами противовоздушной обороны были сбиты истребители Су-25 и Су-27.

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#ракета
#минобороны рф
#россия
#вс рф
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В Ростовской области обнаружили клад с монетами эпохи Петра I
07 января 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В Ростовской области обнаружили клад с монетами времён Петра I. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что монеты найдены в городе Азове. Раньше на этой территории располагался золотоордынский город Азак. В ходе раскопок были обнаружены 24 серебряные копейки, так называемая, «чешуя».

Кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский уточнил, что номинальная сумма найденных монет равняется полугодовой подати на одного крестьянина, живущего в эпоху Петра I.

Он также добавил, что такие серебряные копейки были популярны у населения, которое предпочитало их появившимся позднее медным монетам.

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#археология
#деньги
#история
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Путин исполнил мечту восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска
07 января 2024, 15:55

Фото: istockphoto/andreigilbert

Президент РФ Владимир Путин в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил мечту восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска. Девочка страстно хотела побывать на озере Байкал.
Накануне нового года глава государства посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве и принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Он пообещал исполнить заветные мечты троих ребят, сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ». Один из них хотел побыть в роли телеведущей, другой — посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Кристина мечтала вживую увидеть озеро Байкал. Это новогоднее желание девочки из Южно-Сахалинска исполнил российский президент.

Во время своей поездки Кристина познакомилась с бытом первооткрывателей Сибири в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Кроме того, девочка в поселке Листвянка, Байкальском музее Сибирского отделения Российской академии наук и нерпинарии, где ей показали местных нерп.

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#девочка
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Омбудсмен Титов призвал россиян не бояться мигрантов
Титов назвал безосновательным страх россиян перед трудовыми мигрантами
07 января 2024, 15:45

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Россияне не должны опасаться иностранных рабочих, поскольку на это нет оснований. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Он отметил, что страх россиян перед мигрантами довольно распространён, однако безоснователен. Так, согласно статистике МВД, россияне совершают намного больше преступлений, чем иностранцы.

Также Титов подчеркнул, что ещё одной причиной негативного отношения к мигрантам является боязнь за свои рабочие места. Однако омбудсмен призвал не переживать по этому поводу, поскольку никто не займёт места россиян, которые имеют все возможности для построения карьеры, вне зависимости от уровня образования и квалификации.

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#мвд
#омбудсмен
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В Петербурге умер автор фильма «Али-Баба и 40 разбойников» Олег Рябоконь
07 января 2024, 15:34

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался известный режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь. Одной из самых известных его работ был музыкальный фильм «Али-Баба и 40 разбойников».
Эта блестящая и искромётная сказка-притча была снята на «Ленфильме» в 1983 году. Главные роли в постановке исполнили Армен Джигарханян, Татьяна Никитина, Олег Табаков, Сергей Юрский, Наталья Тенякова и Вениамин Смехов, который, кроме того, был и автором сценария. Фильм, как это часто бывает с удачными кинокартинами, мгновенно разошёлся в народе на цитаты, а блистательная актёрская игра и грамотная режиссура делают его интересным для просмотра и сегодня, спустя 40 лет после премьеры.

Кроме этого шедевра, Олег Рябоконь снял также фильм-бенефис «Один за всех!» с Николаем Караченцовым, кинокартины «Физики», «Прекрасная Елена», «Шаги императора» и другие. Отдельно стоит отметить великолепный телеспектакль Эзоп, поставленный в 1981 году по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград». Там одни из лучших своих ролей сыграли Александр Калягин, Любовь Полищук, Валентин Гафт и тот же Олег Табаков.

Ушедший режиссер оставил яркий след в истории отечественного кино и телевидения и останется в памяти зрителей и коллег.

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На клуб «Мутабор» подали в суд из-за используемой музыки
Российские авторы подали в суд на владельца клуба «Мутабор» из-за музыки
07 января 2024, 14:33

Фото: iStock/Zolnierek

Российское авторское общество подало в иск в Арбитражный суд Москвы на владельца клуба «Мутабор» из-за используемых музыкальных композиций. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что с 2020 года владельцем клуба является ООО «Арт центр», которое и выступает ответчиком.

В суде уточнили, что точная дата заседания ещё не назначена.

Суть дела по данным ТАСС заключается в том, что Российское акционерное общество, заключившее договор с ООО «Арт центр», обвиняет его в просрочке сроков платежей за несколько музыкальных треков, которые исполняются на мероприятиях в «Мутаборе».

Также 9 января судом будет рассмотрен запрос о приостановке работы клуба на 90 суток в связи с обнаруженными после голой вечеринки Анастасии Ивлеевой нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

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#клуб
#суд
#музыка
#платёж
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