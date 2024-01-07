Боец отряда «БАРС-4» из Немчиновки получил премию Губернатора Московской области

Фото: Никита Сморкалов
Кроме него, премию от губернатора в этом году получил первый командир подразделения с позывным Заря. Тот командовал отрядом с апреля 2022 по октябрь 2023 года. Также глава региона передал вдове погибшего бойца «БАРС-4» Орден Мужества, которым посмертно был награждён её муж.
Фото: Никита Сморкалов
Уже на следующий день после церемонии Юрий Сахаров выдвинулся с грузом для бойцов в расположение части. Он является доверенным лицом подразделения. В 2022 году он получил ранение. После выписки из госпиталя ему было поручено заняться организацией дополнительного снабжения своих боевых товарищей.
«На фронте всё является расходным материалом. И причём достаточно быстро расходуемым», — говорит Юрий.
Всегда есть потребность в новых стройматериалах, специальном оборудование, медикаментах. Юрий установил связи с предпринимателями, которые добровольно оказывают большую поддержку российским бойцам — от закупки оборудования и материалов до помещений, где груз собирается и хранится до момента отправки.
«Специальное обмундирование стоит больших денег и спонсоры вкладывают в каждое подразделение, которому помогают, миллионы рублей с каждой отправкой груза», — рассказал Юрий Сахаров.
Он сообщил, что хороший тепловизор стоит от 250 тысяч рублей. В отряд передали с предыдущей партией отличный тепловизор для снайперской винтовки стоимостью 450 тысяч, плюс глушитель или «банку», как на сленге называют его профессиональные военные. Так что снайпер сейчас отлично экипирован. С нынешней партией груза Юрий повёз товарищам, помимо спецоборудования, материалы для блиндажей, утеплитель, печки, газ, тактические рюкзаки, лопаты. Российский боец особо подчеркнул, что помощь фронту — это личная инициатива предпринимателей. Они просят не разглашать их имён, не просят никакой рекламы, просто иногда пишут ему личные сообщения и спрашивают, что ещё нужно приобрести для солдат.
Фото: Никита Сморкалов
Также существенную помощь оказывает губернатор Московской области Андреё Воробьёв. В телеграмм-канале отряда бойцы публикуют отчёты о получении груза и благодарности.
Фото: Никита Сморкалов
В заключение Юрий отметил, что помощь граждан с обычным средним доходом тоже важна. Люди из всех регионов страны присылают небольшие суммы денег в меру своих возможностей. Юрий рассказал о москвичке Екатерине, которая сначала подписалась на телеграмм-канал отряда, следила за жизнью подразделения. Она захотела помогать, и уже вторую отправку подряд привозит коробки с конфетами. У неё небольшие доходы и чтобы иметь возможность помогать российским бойцам, она ходит на подработки. Однажды Юрий спросил её, почему она тратит свой весьма скромный доход не на себя, а на незнакомых солдат.
Также она вместе с другими волонтёрами ездит в Белгород, а в свободное время плетёт маскировочные сети. Юрий убеждён, что поддержка таких простых людей особенно важна для бойцов. Они видят и понимают, за кого они сражаются.
«А как иначе? В стране идёт война. Братья проливают кровь, гибнут. Я здесь живу в комфортных условиях, в тепле, с ванной и душем. А как парни? Я не могу оставаться в стороне», — ответила Екатерина.
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