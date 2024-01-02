Командующий ВДВ исполнил мечту сына погибшего Героя России

Фото: IStock/Galina Tcarkova
Генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий Воздушно-десантными войсками и Герой России, помог осуществить новогоднее желание девятилетнего Кирилла Сычева из Московской области в рамках инициативы «Елка желаний», передает РИА Новости.
Ребенок, сын погибшего Героя России, мечтал о ноутбуке для учебы, и свою просьбу он направил в письме к Деду Морозу.
Министерство обороны сообщило, что генерал Теплинский откликнулся на просьбу мальчика и исполнил его желание.
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«Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Кирилл Сычев, мне 9 лет. Учусь я хорошо, люблю футбол и являюсь капитаном команды. Хочу быть военным, как мой папа, Герой России, который ушел от нас на войну. На Новый год папа обещал подарить мне ноутбук для учебы, но он больше не может это сделать. Можешь ли ты, Дедушка Мороз, помочь мне? Я буду стараться быть еще лучше в новом году! С Новым годом!» — написал Кирилл в своем послании.
«Дорогой Кирилл, твое желание будет осуществлено. Дед Мороз поручил отправить тебе подарок. С Новым годом! Желаю тебе удачи, терпения и всего самого хорошего в этом новом году! Будь хорошим и слушай свою маму. С праздником!» — поздравил командующий ВДВ Кирилла.Читайте также:
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Артем Кузьмин