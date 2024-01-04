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Воробьёв рассказал об исполнении желаний юных участников новогодней акции

04 января 2024, 11:38

Представители подмосковного руководства исполнили новогодние мечты детей с традиционной «Ёлки желаний». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Так, трёхлетнему Тимофею из посёлка Седово одной из подшефных территорий Подмосковья – Новоазовского района – доставили велосипед.
«Восьмилетний Матвей из Ивантеевки мечтал прокатиться на танке. Желание исполнили в Таманской дивизии. Матвей с мамой проехали на прославленном танке Т-80 «Алёша». Экипажу присвоили звания Героев России и вручили Золотые звёзды за уничтожение вражеской техники на СВО. Бойцы также спасли жизнь товарищам, отбуксировав повреждённый танк в безопасное место», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

14-летняя Арина из Серебряных Прудов также мечтала о новом велосипеде. Теперь, как только сойдёт снег, девочка вместе с папой откроет велосезон в благоустроенном парке.
«11-летний Саша из рабочего посёлка им. Воровского в Богородском округе мечтал полетать на вертолёте. Такое желание появилось не просто так. Папа мальчика служил в ВДВ и часто летал. В полёт Саша отправился вместе с мамой Викторией», – добавил Воробьёв.
Семье 14-летнего Димы из Балашихи передали шведскую стенку. Теперь подросток сможет заниматься спортом в любое время. А четырёхлетнему Славе из Монина в ближайшее время также подарят велосипед.

«Ёлка желаний» – ежегодная всероссийская акция, где каждый может стать новогодним волшебником. Подарить сказку детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми заболеваниями, а также ребятам из семей военнослужащих, участников СВО и проживающим в новых регионах можно, зайдя на сайт.

Всего за пять лет проведения акции были исполнены желания более 106 тыс детей.

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#акция
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Депутат Хинштейн сообщил о назначении нового начальника московского главка Росгвардии
04 января 2024, 12:00

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Генерал-майор Василий Сонин стал новым начальником Главного управления Росгвардии по городу Москве. Его назначил президент Владимир Путин, сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Ранее он руководил Росгвардией Подмосковья, выведя областной главк на лидерские позиции внутри ведомства», – написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Как отметил депутат, назначение произошло 4 января. Указ пока не опубликован. На сайте столичного управления Росгвардии начальником числится генерал-майор Виктор Дикевич. Сонин указан в качестве начальника на сайте управления Росгвардии по Московской области.

Согласно справке на сайте подмосковного управления, Сонину 46 лет. На должность начальника Росгвардии по Московской области был назначен в марте 2022 года.

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#госдума
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Российские самолеты МС-21 и Superjet объединятся под общим брендом
04 января 2024, 11:50

Фото: iStock/Diy1

Российские гражданские самолеты МС-21 и Superjet, возможно, объединят под общий авиационный бренд. Итоговое решение по данному вопросу объявят в ближайшее время.
Об рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ТАСС на Международной выставке-форуме «Россия».

«Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим», - заявил Денис Мантуров, когда отвечал на вопрос, планируется ли создание единого авиационного бренда.
О вероятном переводе гражданских самолетов под один бренд в августе 2022 года рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь. Также глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что самолет SJ100, возможно, сменит название.

Ранее сообщалось, что рейс из Москвы на Шри-Ланку задержался на 13 часов в аэропорту Жуковский. Люди сидят в самолёте, многие пассажиры уже отказываются лететь на отдых. По данным SHOT, рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Хамбантоту должен был отправиться накануне в 22:20.

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#самолет
#новости
#общество
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Россиянам напомнили о повышении практически всех пособий с 1 января
Депутат Чаплин рассказал о повышении ряда пособий с 1 января 2024 года
04 января 2024, 11:40

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В 2024 году россиянам проиндексируют практически все пособия. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Так, с 1 января увеличился размер страховой пенсии по старости и инвалидности. Размер индексации составил 7,5%. В переложении на рубли надбавка к страховой пенсии выросла до 8 134,9 рублей (ранее сумма составляла 7 567,3 рублей). Изменение коснулось неработающих пенсионеров, инвалидов, военных, получающих гражданские выплаты, а также тех, кому выплачивается пенсия по потере кормильца.

Также Чаплин рассказал NEWS.ru, что с 1 января упростился порядок получения социальных налоговых вычетов. С этого момента организации, оформляющие налоговые вычеты сотрудникам, могут самостоятельно передавать сведения в ФНС РФ. Речь идёт о вычетах на лечение, ДМС, физкультурно-оздоровительные услуги, обучение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование.

Кроме того, с начала года изменился размер фиксированных взносов ИП. Они выросли на четыре тысячи рублей до 49 500 рублей. Также повысился максимальный размер страховых взносов ИП с дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Рост составил 20 тысяч рублей, поэтому индивидуальные предприниматели будут выплачивать 277 571 рублей.

Изменения коснулись и налога для удалённых сотрудников. Он будет удерживаться на позиции в 13%, а для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей, достигнет 15%.

В заключение Чаплин отметил, что в результате изменений российские работодатели, вне зависимости от налогового резидентства и места работы, будут выступать налоговыми агентами для резидентов и нерезидентов. До введения поправок работодатель не выплачивал налог за резидента, работающего за пределами России.

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#пособия
#индексация
#выплаты
#россия
#изменения
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Выставка «Россия» побила новый рекорд посещаемости
На выставку «Россия» 3 января пришли 156 тысяч человек
04 января 2024, 11:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Международную выставку-форум «Россия» в Москве посетили 156 тысяч гостей в первый рабочий день в наступившем 2024 году.
Это является новым рекордом посещаемости, пишет пресс-служба выставки.

Выставка начала работу 3 января после двух технических выходных дней. В это время специалисты обновляли экспозиции и проводили подготовку к встрече с гостями.

Для посетителей подготовили специальную новогоднюю программу.

Новогоднюю программу 31 декабря на посетили более 120 тысяч человек со всей страны. Для посетителей выставки куранты били 11 раз. Это число равняется количеству часовых поясов России, пишет ТАСС. Гостями выставки стали жители всех 89 российских регионов, в этом числе участники СВО и их семьи.

«Всего за первые два месяца работы выставку посетили почти 4 млн человек», - сообщили в пресс-службе.
Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 российских регионов.

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#выставка
#россия
#новый год
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В Казахстане назвали причину отключения российских телеканалов
«Первый канал. Всемирная сеть»: в Казахстане отключили российское ТВ из-за долга
04 января 2024, 11:05

Фото: iStock/simpson33

Большие долги стали причиной отключения ряда российских телеканалов в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в республике Ирина Калашникова.
Ранее сообщалось, что оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM убрал из сетки вещания несколько российских телеканалов, в числе которых «Первый канал СНГ», «Поехали», «Дом кино», «Дом кино Premium», «Победа», «Карусель», «Бобер» и «О!».

По словам Калашниковой, местный оператор задолжал перед правообладателем большую сумму, а также не продлил договор на 2024 год. В связи с этим, до погашения задолженности российские телеканалы не вернутся в сетку вещания в Казахстане.

Также представитель «Первого канала» подчеркнула, что в TVCOM неоднократно в течение года отправлялись предупреждения о возможном отключении из-за долгов.

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#россия
#казахстан
#телевидение
#отключение
#долги
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Врач-сомнолог Черкасова дала советы по организации режима дня в праздники
04 января 2024, 10:43

Фото: iStock/Prostock-Studio

В новогодние праздники важно правильно организовать режим дня. О том, как это сделать, в беседе с RT рассказала врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова.
Она отметила, что в новогоднюю ночь человек может лечь довольно поздно, но проснуться желательно не позднее десяти часов утра. Затем следует вставать, сокращая время на час. То есть, на следующий день – в девять утра, через день – в восемь и так далее. Следуя такому правилу, уже к 4-5 января человек восстановит свой режим.

Собеседница RT подчеркнула, что постепенное налаживание режима будет намного комфортнее для человека, чем резкий подъём в семь утра в первый рабочий день после 13 часов сна в каждую предыдущую ночь.

Также Черкасова призвала отказаться от употребления кофеиносодержащих продуктов, таких как кофе, чай и шоколад, во второй половине дня.

Вместо этого следует отдать предпочтение активностям. Все новогодние праздники рекомендуется кататься на коньках и лыжах, отправляться на прогулки с семьёй или друзьями.

В заключение сомнолог посоветовала регулировать потребление алкоголя, поскольку он делает сон поверхностным и менее восстанавливающим.

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#врач
#советы
#режим
#сон
#праздники
#новый год
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Телеведущая Андреева рассказала, что знает содержание своего некролога
04 января 2024, 10:20

Фото: istockphoto/gpetric

Телеведущая Екатерина Андреева, которая является лицом новостного эфира Первого канала, ответила на вопрос о смерти.
Его задали во время интервью на YouTube. У телеведущей спросили, думала ли она о том, как люди будут вспоминать её после смерти и что будет написано в некрологе, пишет «Стархит».

«Я видела некрологи на дикторов советского телевидения. Поэтому я думаю, что примерно вот так же и будут говорить»,-ответила на вопрос Екатерина Андреева.
По словам Андреевой, она может быть сентиментальной и даже расплакаться. Не так давно телеведущая расплакалась, когда готовила подводку к сюжету о волонтерах.

Ранее сообщалось, что участница шоу «Пацанки» Диана Янголенко инсценировала свою смерть ради денег. Об этом сообщает издание «Стархит».

В течение нескольких дней в сети активно обсуждалась новость о смерти Янголенко. Были даже опубликованы фотографии якобы с её похорон. Однако позднее девушка в своём личном блоге написала, что жива, а ненастоящая смерть была частью социального проекта, в котором она приняла участие.

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#новости
#телевидение
#журналисты
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Спасатель рассказал, как помочь провалившемуся под лёд
Спасатель Штыб рассказал, как помочь провалившемуся под лёд человеку
04 января 2024, 10:00

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Что необходимо сделать для спасения провалившегося под лёд человека. Об этом в беседе с RT рассказал спасатель, руководитель центра обучения первой помощи FirstAid Максим Штыб.
Он отметил, что крайне опасно подходить к провалившемуся под лёд, поэтому следует сразу вызвать спасателей.

Однако для оказания первой помощи можно аккуратно подползти по льду к человеку и протянуть ему какой-нибудь длинный предмет. Это может быть доска, палка или элемент одежды.

Штыб предупредил, что ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно вытащить человека, протянув ему руку, поскольку в такой ситуации высок риск того, что он потянет спасателя за собой в воду.

Если человека удалось вытащить из воды, рассказывает собеседник RT, его следует по возможности согреть и переодеть в сухую одежду. Сразу же надо вызвать скорую помощь.

В заключение Штыб дал советы на случай, если вы сами оказались в такой ситуации.

В случае падения под лёд необходимо всеми силами выбираться на поверхность, не тратя при этом времени на снятие одежды, которая тянет вниз. По своему опыту спасатель рассказал, что, как правило, выживают те, кому удалось выкатиться на лёд и ползком пробираться в сторону берега. Если лёд тонкий, то можно ломать его, тем самым следуя к суше.

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#спасатели
#человек
#происшествие
#помощь
#советы
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NYT: 13-летний подросток из США первым в истории до конца прошёл «Тетрис»
04 января 2024, 06:37

Фото: iStock/jakubrupa

13-летний американец из Оклахомы Уиллис Гибсон предположительно первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис», сообщила в среду газета The New York Times.
Гибсон дошёл до последнего, 157-го, уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений. До этого такое удавалось только искусственному интеллекту.

Разместивший видео своего прохождения в интернете Уиллис, играющий в «Тетрис» на соревновательном уровне с 2021 года, отметил, что рад своему достижению и отметил сложность достижения мастерства в игре.

«Я сейчас потеряю сознание, я не чувствую своих пальцев. Когда я начал играть в эту игру, я не ожидал, что когда-нибудь смогу победить или обыграть», — сказал Гибсон.

«Тетрис» был разработан ещё в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым для компьютера «Электроника-60». Всемирную известность игра обрела после того, как корпорация Nintendo стала предлагать картриджи с ней для своей приставки Game Boy.

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