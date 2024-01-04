Воробьёв рассказал об исполнении желаний юных участников новогодней акции

Представители подмосковного руководства исполнили новогодние мечты детей с традиционной «Ёлки желаний». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Так, трёхлетнему Тимофею из посёлка Седово одной из подшефных территорий Подмосковья – Новоазовского района – доставили велосипед.
14-летняя Арина из Серебряных Прудов также мечтала о новом велосипеде. Теперь, как только сойдёт снег, девочка вместе с папой откроет велосезон в благоустроенном парке.
«Ёлка желаний» – ежегодная всероссийская акция, где каждый может стать новогодним волшебником. Подарить сказку детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми заболеваниями, а также ребятам из семей военнослужащих, участников СВО и проживающим в новых регионах можно, зайдя на сайт.
Всего за пять лет проведения акции были исполнены желания более 106 тыс детей.
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«Восьмилетний Матвей из Ивантеевки мечтал прокатиться на танке. Желание исполнили в Таманской дивизии. Матвей с мамой проехали на прославленном танке Т-80 «Алёша». Экипажу присвоили звания Героев России и вручили Золотые звёзды за уничтожение вражеской техники на СВО. Бойцы также спасли жизнь товарищам, отбуксировав повреждённый танк в безопасное место», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
«11-летний Саша из рабочего посёлка им. Воровского в Богородском округе мечтал полетать на вертолёте. Такое желание появилось не просто так. Папа мальчика служил в ВДВ и часто летал. В полёт Саша отправился вместе с мамой Викторией», – добавил Воробьёв.Семье 14-летнего Димы из Балашихи передали шведскую стенку. Теперь подросток сможет заниматься спортом в любое время. А четырёхлетнему Славе из Монина в ближайшее время также подарят велосипед.
«Ёлка желаний» – ежегодная всероссийская акция, где каждый может стать новогодним волшебником. Подарить сказку детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми заболеваниями, а также ребятам из семей военнослужащих, участников СВО и проживающим в новых регионах можно, зайдя на сайт.
Всего за пять лет проведения акции были исполнены желания более 106 тыс детей.
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Лора Луганская