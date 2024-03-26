Более 1 тыс. домов Подмосковья получат в этом году новое газовое оборудование

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в 2024 году заменят газовое оборудование более чем в 1 тыс. многоквартирных домах. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«Работы проведет Фонд капитального ремонта Подмосковья в рамках региональной программы. Так, системы газоснабжения обновят в 106 многоквартирных домах городского округа Красногорск, 81 доме Раменского, 63 зданиях Шаховской и 55 многоэтажках городского округа Орехово-Зуевский», – говорится в сообщении.Уточняется, что газовщики произведут в каждой квартире монтаж новых газовых труб, установку диэлектрических вставок, а также системы автоматического контроля загазованности с использованием датчиков «ГазКонтроль».
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Лора Луганская