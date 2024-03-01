В Серпухове ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара в доме

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко
Власти Серпухова ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.
«Меры реагирования по ситуации на ул. Чернышевского, в доме №33 обсудили на заседании комиссии по ликвидации ЧС. Введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с местным уровнем реагирования. В пострадавшем подъезде перекрыты коммунальные ресурсы. На месте продолжают работать сотрудники Следственного комитета и других силовых структур. Организовано дежурство», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.По его словам, четверо жильцов дома остаются в больнице, угрозы их жизни нет. Администрация городского округа оказывает всестороннюю помощь пострадавшим.
В Следственном комитете России по Московской области рассказали, что с отравлением угарным газом были госпитализированы шесть жильцов. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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