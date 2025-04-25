Более 100 эссеистов из 42 стран соберёт международный проект «Открытый диалог»

Фото: сайт russia.ru
В Национальном центре «Россия» с 28 по 30 апреля состоится масштабный международный проект «Открытый диалог». К нему присоединятся отобранные оргкомитетом авторы лучших эссе из 42 стран – всего 101 эссеист, сообщили организаторы мероприятия.
«В Открытом диалоге» также примут участие эксперты - представители мировых аналитических центров, корпораций, институтов развития, высшей школы, государственных институций, деловых объединений, молодёжных организаций, науки и журналистики. В фокусе внимания экспертов — четыре ключевых направления. Это инвестиции в человека, в технологии, в среду и связанность», – говорится в сообщении.Программа «Открытого диалога» «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» опубликована на сайте Национального центра «Россия».
Чтобы стать участником «Открытого диалога», необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Национальный центр «Россия» расположен по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, д. 14.
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