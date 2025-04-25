Участники демографической конференции предложили пути увеличения рождаемости

Фото: сайт cfo.gov.ru/
В исправлении демографической ситуации приоритет имеют рождаемость и поддержка всех семей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, выступая в Москве на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи – к веку семьи». Участники предложили пути решения проблемы увеличения рождаемости в стране.
«Только задействуя весь демографический потенциал страны, можно создать условия для уверенного роста рождаемости», – сказал Щёголев, слова которого приводятся на сайте полпреда.Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что количество третьих и последующих детей в России в прошлом году увеличилось. А для 67% россиян главной ценностью является крепкая семья.
«Главное – это изменение культуры в стране, изменение отношения к многодетной семье и продвижение образа многодетной семьи как самого одобряемого сценария для молодых людей», – отметил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.Участники конференции пришли к выводу, что в последнее время в российском обществе растёт мотивация к многодетности.
В качестве итогового документа конференции будет подготовлена резолюция, которую организаторы направят президенту, представителям федеральных и региональных органов власти, а также в Общественную палату и деловых объединения страны.
Читайте также:
Три поколения шатурян стали призёрами регионального конкурса трудовых династий
В Подмосковье стартовала эстафета «Герои Отечества — связь поколений»
Семьям с детьми снова начнут выдавать льготные автокредиты
Лора Луганская