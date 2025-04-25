Опыт Подмосковья в торгах госимуществом и землёй представили на крупном форуме

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
На Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» состоялась панельная дискуссия «Имущественные торги: тайное становится явным». Она была посвящена реализации государственного и муниципального имущества на торгах, сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московкой области. XX юбилейный форум проходит в Санкт-Петербурге.
Московская область – лидер по организации и проведению земельно-имущественных торгов. Опыт цифровой трансформации таких торгов нужно распространить на другие регионы, сказал зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта.
В Московской области впервые в стране централизовали и оцифровали торги, ввели онлайн-планирование. Создана единая точка входа – Единый портал торгов Московской области АРИП ЕАСУЗ. Заявиться на земельные торги можно из любой точки мира. Подача заявки переведена в цифровой формат и доступна круглосуточно. Вся процедура от выбора земельного участка, постановки его на кадастровый учёт до подачи заявки на торги, заключения договора и его госрегистрации проводится путём бесшовный интеграции региональных и федеральных информационных ресурсов.
Замминистра имущественных отношений Московской области Наталия Суворинова подробно рассказала о трансформации подходов к предоставлению земельных участков бизнесу под коммерческое строительство.
Новшество этого года в Подмосковье – внедрение градпроработки земельного участка до проведения торгов, чтобы потенциальные инвесторы ещё до торгов обладали максимальной информацией о возможности застройки земельного участка.
Кроме того, при проведении торгов повышается конкуренция, что способствует повышению поступлений доходов в бюджеты. Бизнес, в свою очередь, чувствует заинтересованность в своих проектах со стороны государства.
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«В предложениях Московской области по унификации торгов содержатся инициативы, которые обязательно нужно учесть при формировании предложений в законопроект по унификации торгов», – подчеркнул парламентарий.Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва рассказала об эволюции земельно-имущественных торгов Подмосковья от бумаги до цифры и внесла конкретные предложения.
«Правительство Подмосковья предлагает разработать единые подходы к торгам госимуществом и участками. Отсутствие единого алгоритма заключения и исполнения договоров аренды по итогам торгов приводит к злоупотреблениям недобросовестных участников торгов и, как следствие, недополучению бюджетами неналоговых доходов», – подчеркнула Журавлёва.Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
В Московской области впервые в стране централизовали и оцифровали торги, ввели онлайн-планирование. Создана единая точка входа – Единый портал торгов Московской области АРИП ЕАСУЗ. Заявиться на земельные торги можно из любой точки мира. Подача заявки переведена в цифровой формат и доступна круглосуточно. Вся процедура от выбора земельного участка, постановки его на кадастровый учёт до подачи заявки на торги, заключения договора и его госрегистрации проводится путём бесшовный интеграции региональных и федеральных информационных ресурсов.
Замминистра имущественных отношений Московской области Наталия Суворинова подробно рассказала о трансформации подходов к предоставлению земельных участков бизнесу под коммерческое строительство.
Новшество этого года в Подмосковье – внедрение градпроработки земельного участка до проведения торгов, чтобы потенциальные инвесторы ещё до торгов обладали максимальной информацией о возможности застройки земельного участка.
«Раньше, проводя торги, градостроительная проработка инвестиционного проекта проводилась уже после оформления имущественных прав. Но мы столкнулись с тем, что, к примеру, участок оформлен в аренду, арендатор решил открыть на нём дорожный сервис, договор аренды уже заключён, а после торгов выясняется, что в отношении земельного участка есть социальная напряжённость. Чтобы не возникало таких ситуаций, теперь градпроработка стартует на этапе подготовки участка к торгам. Нововведение заработало месяц назад», – пояснила Суворинова.Улучшение инвестиционного климата – одна из главных задач правительства Московской области. Для создания прозрачных условий ведения бизнеса в регионе Комитет по конкурентной политике запустил механизм определения фиксированной стоимости техприсоединения к инженерным коммуникациям.
«Стоимость подключения к инфраструктуре теперь можно узнать до приобретения участка на торгах. Проекты договоров на техприсоединения с конкретными ценами и сроками подключения к инженерным сетям будут публиковаться в составе аукционной документации. Мы убрали административные барьеры, которые раньше тормозили развитие бизнеса», – рассказал, советник директора ГКУ МО «АРКИ», председатель технической комиссии по вопросам подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения Илья Ипатов.Инновационные цифровые решения Подмосковья позволяют решать сразу несколько важных задач: ускорить инвестиционно-строительный цикл, сократить срок вовлечения свободных земель в хозяйственный оборот, развивать клиентоориентированный подход, понимая потребности и запросы инвесторов, учитывать мнение жителей и потенциальных участников торгов ещё на этапе инвестиционного замысла.
Кроме того, при проведении торгов повышается конкуренция, что способствует повышению поступлений доходов в бюджеты. Бизнес, в свою очередь, чувствует заинтересованность в своих проектах со стороны государства.
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Лора Луганская