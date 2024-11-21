Более 11 тысяч собак получили комплексные вакцины от опасных заболеваний

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Многие владельцы животных считают, что питомцы, которые не выходят на улицу, не нуждаются в прививках. Однако животное может заразиться инфекцией дома, например, через обувь или коврик в прихожей. Вакцинация помогает создать у животного иммунитет против различных инфекций, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова