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«Негативно влияет»: Кинолог рассказал, к чему приводит гиперпривязанность собаки

Кинолог Голубев: собака должна уметь спокойно оставаться одна и не тревожиться
Фото: iStock/Akifyeva Svetlana

Фото: iStock/Akifyeva Svetlana

Для многих собака — это лучший друг, который везде следует за своим хозяином. Но есть питомцы, которые буквально ходят за владельцем по пятам. Такое поведение должно насторожить, ведь если не заниматься этим вопросом, это может перерасти в настоящую проблему.


Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что, необходимо понять, почему питомец преследует хозяина по пятам, что повлияло на его поведение.

«Например, это естественное поведение для щенка, но может быть тревожным сигналом для взрослого питомца. Конечно, для собаки важна предсказуемая, безопасная среда и здоровая привязанность к хозяину. Но если питомец ходит за вами по пятам и даже на короткое время не может остаться один, это говорит об излишней привязанности. Такие отношения между хозяином и собакой негативно влияют на качество жизни питомца», — прокомментировал кинолог.

Почему собака следует за хозяином


Такое поведение часто можно заметить у щенков — они преследуют своего хозяина и ни на шаг от него не отходят. Это естественное поведение малыша. Когда собаку отлучают от матери, он формирует новую привязанность, но уже к своему хозяину, человек становится безопасной базой для него. Щенок познает мир, зная, что он под защитой хозяина.

Собаки — социальные животные, в дикой природе они контактировали с членами стаи. Живя с человеком, питомцу важно быть рядом с ним, поэтому он может преследовать хозяина.
Кроме того, стремление быть рядом с хозяином может быть обусловленное стрессом и страхом (тогда питомец ищет защиту), недостатком внимания и активности, неправильным воспитанием, недостаточной социализацией и даже проблемами со здоровьем. На это также могут повлиять травмирующие ситуаций в прошлом и нездоровая окружающая среда.

Как корректировать поведение


В норме собака должна уметь спокойно оставаться одна в знакомой обстановке и не тревожиться, если хозяина какое-то время нет рядом. Здоровая привязанность помогает наладить тесный контакт собаковода с питомцем, что хорошо сказывается на совместной жизни. Гиперпривязанность, когда собака буквально следует за вами на каждом шагу, не норма, это тревожный сигнал, который может говорить не только о том, что собака испытывает стресс или недостаточно воспитана, но и о проблемах со здоровьем любимца.

Если такое поведение демонстрирует щенок, важно грамотно начать социализировать его, вместе познавать мир, знакомить с сородичами, другими людьми. По мере взросления, если у щенка сформировалась здоровая привязанность к человеку, это поведение прекратится само.

Когда излишнюю привязанность демонстрирует взрослая собака, важно понять, что повлияло на ее поведение. В первую очередь убедитесь, что питомец не живет в постоянном стрессе: вы установили правила и всегда им следуете, у вас установлен распорядок дня, вы не меняете свои решения и не наказываете собаку без причины. Затем подумайте, достаточно ли физической и умственной нагрузки получает питомец. Включайте в прогулки активны игры, разучивайте команды, а дома старайтесь увлечь собаку самостоятельной игрой с помощью различных игрушек.

Старайтесь дозировать свое внимание: приучайте собаку к тому, что именно вы решаете, когда вы будете играть и контактировать с питомцем. Не потакайте его назойливости. Если собака следует за вами, скомандуйте «Место!» и поощрите питомца за то, что он ушел отдыхать на свою лежанку. Если выстроить грамотные отношения с любимцем, занять его физически и умственно, постепенно приучать к командам и правилам жизни с вами, это приведет к развитию здоровой привязанности, когда питомец может спокойно оставаться в одиночестве и занимать себя самостоятельно.

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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 18-22 ноября
15 ноября 2024, 11:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении, изменится с 18 по 22 ноября из-за работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период будет изменено расписание электричек МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково, ряд поездов отменят. Кроме того, будут отменены некоторые поезда, курсирующие на участках Москва – Тверь – Москва и Лихославль – Тверь, а у части электричек сократят количество остановок на маршруте», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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#график
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Дорожные службы Московской области провели работу по обработке опасных участков дорог
15 ноября 2024, 11:29

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Из-за отрицательных температур и осадков в виде снега с дождём дорожные службы Подмосковья очистили дороги от снега и обработали их противогололёдными средствами на опасных участках, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для обеспечения безопасного проезда дорожники обработали порядка 770 км опасных участков муниципальных и региональных дорог — на мостах, эстакадах, съездах и крутых поворотах. В работах задействовали порядка 200 единиц спецтехники. Сейчас работы продолжаются», — сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Дорожные службы начали работать в зимнем режиме в начале ноября и продолжат убирать снег и обрабатывать дорожное покрытие антигололёдными материалами в течение всей зимы. Все работы регистрируются в специализированной системе контроля и планирования дорожных работ (СКПДИ).

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу и на выходных ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заменить летнюю резину на зимнюю.

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#скоростной режим
#подмосковье
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В Клину прошла встреча в честь дня рождения Молодой гвардии Единой России
15 ноября 2024, 11:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Встречу с членами клинского отделения «Молодой гвардии Единой России» провела глава городского округа Алёна Сокольская, мероприятие было приурочено к 19-летию организации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Алёна Сокольская поблагодарила ребят за труд на благо нашего округа и Подмосковья, обсудила с молодежью их идеи и проекты. В волонтерской «копилке» клинских молодогрвадейцев много проектов. Вместе с друзьями ребята сдавали кровь для пострадавших во время теракта в Крокусе, разносили продукты одиноким людям в период пандемии, встречали наших сограждан, вынужденно покинувших территории ЛДНР, Курской и Белгородской областей», — говорится в сообщении.
В завершение встречи Алёна Сокольская вручила активным членам «Молодой гвардии» благодарственные письма.

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#клин
#молодая гвардия
#алёна сокольская
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Школьники из Волоколамского лицея побывали в «Мармеладном царстве»
15 ноября 2024, 11:04

фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск

Ученики четвёртых классов «Б» и «В» Волоколамского лицея №1 посетили музей «Мармеладное царство» в городе Лихославль Тверской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мармелад — это не только вкусное лакомство, но и источник удивительных знаний. Юные жители Волоколамска открыли для себя секреты создания одной из самых популярных детских сладостей.

На территории действующего предприятия проводятся экскурсии. Там школьники узнали, как появился мармелад, как он развивался и совершенствовался в России и мире.

«Здесь всё из мармелада! Сотни предметов: фигурки зверей и человечков. Хотелось каждую штучку рассмотреть внимательно», — поделились эмоциями четвероклассники.
Кроме того, для детей провели мастер-класс, где они самостоятельно создали свою уникальную мармеладку в форме медвежонка.

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#экскурсии
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#волоколамск
#подмосковье
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В Павлово-Посадском округе закупили четыре новогодние ели
15 ноября 2024, 10:46

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Четыре ели закупили для украшения к новогодним праздникам в Павлово-Посадском городском округе, их установят в Павловском Посаде, Электрогорске и посёлке Большие дворы, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Новогодние ели будут установлены в парке «Меленки», парках культуры и отдыха в Павловском Посаде и Электрогорске, а также в поселке Большие Дворы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в электрогорском и павловопосадском парках культуры и отдыха установка елей уже началась.

В администрации также сообщили что гостями Рождественских ёлок главы округа в этом году станут ребята из Курской области и из семей участников СВО. Будут также организованы Ёлки желаний для учеников электрогорской школы для детей с ОВЗ и ребят из школы-интернат в Павловском Посаде.

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#праздники
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Предпринимателям Подмосковья предоставили онлайн-доступ к системе учёта алкоголя
15 ноября 2024, 10:17

Фото: istockphoto.com/Vicky Gosselin

Доступ в Единую государственную информационную систему учета алкогольной продукции (ЕГАИС) открыли для предпринимателей Московской области, эта опция доступна через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Новый электронный сервис предназначен для компаний, у которых аннулирована лицензия или прекращено её действие. В этом случае предприниматель может подать электронное заявление на предоставление доступа в систему ЕГАИС для списания остатков алкогольной продукции и возврата её поставщикам», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она отметила, что новый сервис поможет избежать ошибок при подаче заявления и сократит время проверки предоставленных сведений.

Услуга предназначена для юридических лиц и предоставляется бесплатно.

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#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 15 ноября составила пять баллов
15 ноября 2024, 09:57

Фото: istockphoto.com/Vicky Gosselin

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 15 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Волоколамское, Ленинградское, Пятницкое, Рублёво-Успенское, Можайское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ярославское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше 978 тысяч машин, что на 1,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#дороги
#пробки
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#московская область
#подмосковье
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В 24 жилом доме «Level Лесной» приступили к земляным работам
15 ноября 2024, 09:47

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На строительной площадке 24 дома жилого дома «Level Лесной» начали земляные работы. Сейчас идёт установка ограждения котлована, прокладка инженерных сетей, монтаж системы освещения и организация временного водопровода. До конца года планируется укладка фундаментной плиты зданий, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Level Лесной» строится в посёлке Отрадное Красногорского района Московской области. Он состоит из трёх 15-этажных корпусов, расположенных на большом расстоянии друг от друга. Это предназначено для хорошей инсоляции и панорамных видов из окон.

Всего предусмотрено 336 квартир разных планировок: студии, однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры. Есть уникальные лоты с террасами, угловым остеклением, окнами в пол, окном в ванной и окнами на три стороны света.

Первые этажа дома будут предназначены для коммерческих помещений, а на подземном уровне разместится паркинг на 205 машиномест.

«На территории проекта находится школа „Светлые горы“, входящая в топ-35 частных школ Москвы и Подмосковья, а в пешей доступности — современная муниципальная школа на 1375 мест. Всего в 12 минутах пешком находится торговый парк „Отрада“. Таким образом, „Level Лесной“ дополнит уже развитую социальную инфраструктуру района и сформирует комфортную городскую среду», — сообщает пресс-служба Level Group.

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В двух домах одинцовского ЖК «Резиденция Сколково» началась передача ключей
15 ноября 2024, 09:46

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ключи начали передавать собственникам квартир в двух новостройках, возведённых в жилом комплексе «Резиденция Сколково» — на территории рабочего посёлка Заречье Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«К заселению готовятся корпуса 3.1 и 3.2. Для удобства собственников предусмотрено подписание документов в электронном виде. Всем владельцам квартир направлено СМС-уведомление со ссылкой на личный кабинет для прохождения предварительного этапа подготовки к заселению. Собственники проверяют внесённые данные и документы на подпись», — говорится в сообщении.
Корпуса 3.1 и 3.2 расположены друг напротив друга и вместе образуют приватное пространство. В подъездах сделан безбарьерный вход, предусмотрены помещения для хранения колясок, установлено круглосуточное видеонаблюдение.

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#жильё
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