«Негативно влияет»: Кинолог рассказал, к чему приводит гиперпривязанность собаки

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Для многих собака — это лучший друг, который везде следует за своим хозяином. Но есть питомцы, которые буквально ходят за владельцем по пятам. Такое поведение должно насторожить, ведь если не заниматься этим вопросом, это может перерасти в настоящую проблему.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что, необходимо понять, почему питомец преследует хозяина по пятам, что повлияло на его поведение.
«Например, это естественное поведение для щенка, но может быть тревожным сигналом для взрослого питомца. Конечно, для собаки важна предсказуемая, безопасная среда и здоровая привязанность к хозяину. Но если питомец ходит за вами по пятам и даже на короткое время не может остаться один, это говорит об излишней привязанности. Такие отношения между хозяином и собакой негативно влияют на качество жизни питомца», — прокомментировал кинолог.
Почему собака следует за хозяином
Такое поведение часто можно заметить у щенков — они преследуют своего хозяина и ни на шаг от него не отходят. Это естественное поведение малыша. Когда собаку отлучают от матери, он формирует новую привязанность, но уже к своему хозяину, человек становится безопасной базой для него. Щенок познает мир, зная, что он под защитой хозяина.
Собаки — социальные животные, в дикой природе они контактировали с членами стаи. Живя с человеком, питомцу важно быть рядом с ним, поэтому он может преследовать хозяина.
Кроме того, стремление быть рядом с хозяином может быть обусловленное стрессом и страхом (тогда питомец ищет защиту), недостатком внимания и активности, неправильным воспитанием, недостаточной социализацией и даже проблемами со здоровьем. На это также могут повлиять травмирующие ситуаций в прошлом и нездоровая окружающая среда.
Как корректировать поведение
В норме собака должна уметь спокойно оставаться одна в знакомой обстановке и не тревожиться, если хозяина какое-то время нет рядом. Здоровая привязанность помогает наладить тесный контакт собаковода с питомцем, что хорошо сказывается на совместной жизни. Гиперпривязанность, когда собака буквально следует за вами на каждом шагу, не норма, это тревожный сигнал, который может говорить не только о том, что собака испытывает стресс или недостаточно воспитана, но и о проблемах со здоровьем любимца.
Если такое поведение демонстрирует щенок, важно грамотно начать социализировать его, вместе познавать мир, знакомить с сородичами, другими людьми. По мере взросления, если у щенка сформировалась здоровая привязанность к человеку, это поведение прекратится само.
Когда излишнюю привязанность демонстрирует взрослая собака, важно понять, что повлияло на ее поведение. В первую очередь убедитесь, что питомец не живет в постоянном стрессе: вы установили правила и всегда им следуете, у вас установлен распорядок дня, вы не меняете свои решения и не наказываете собаку без причины. Затем подумайте, достаточно ли физической и умственной нагрузки получает питомец. Включайте в прогулки активны игры, разучивайте команды, а дома старайтесь увлечь собаку самостоятельной игрой с помощью различных игрушек.
Старайтесь дозировать свое внимание: приучайте собаку к тому, что именно вы решаете, когда вы будете играть и контактировать с питомцем. Не потакайте его назойливости. Если собака следует за вами, скомандуйте «Место!» и поощрите питомца за то, что он ушел отдыхать на свою лежанку. Если выстроить грамотные отношения с любимцем, занять его физически и умственно, постепенно приучать к командам и правилам жизни с вами, это приведет к развитию здоровой привязанности, когда питомец может спокойно оставаться в одиночестве и занимать себя самостоятельно.
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Анастасия Бондарева