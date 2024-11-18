Более 11 тысяч собак сразились за титул самой красивой на выставке «Евразия»

Фото: Российская кинологическая Федерация
Более 11 тысяч собак сразились за титул самой красивой собаки выставки. Судьи отсмотрели собак 279 пород — таких, как золотистые ретриверы, вельш корги пемброки, доберманы, немецкие шпицы и так далее. Судить животных приехали специалисты из 23 стран мира.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что выставка «Евразия» проходит не только ради конкурса и оценки, но и ради объединения специалистов из разных уголков и приобретения новых знаний.
Гости и участники выставки болели за понравившуюся пару на Чемпионате по танцам с собаками, участвовали в мастер-классах и викторинах, выбирали зоотовары, брали консультации у ветеринарных врачей и специалистов на стенде «Выбери породу», а также знакомились с разными породами и много общались.
Фото: Российская кинологическая Федерация
Самой красивой собакой ринга, по мнению судей, стала собака породы английский сеттер.
В борьбе за главный титул выставки-звание самой лучшей собаки второго дня, победила фараонова собака.
Фото: Российская кинологическая Федерация
В течение всей выставки можно было послушать как готовят собак-танцоров, как трудятся собаки в Центре кинологической службы УВД на Московском Метрополитене, где обучают собак-актеров, как облегчают собаки жизнь слабовидящих людей и людей с диабетом, и о собаках, которые пасут стада.
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Гости и участники выставки болели за понравившуюся пару на Чемпионате по танцам с собаками, участвовали в мастер-классах и викторинах, выбирали зоотовары, брали консультации у ветеринарных врачей и специалистов на стенде «Выбери породу», а также знакомились с разными породами и много общались.
Фото: Российская кинологическая Федерация
Самой красивой собакой ринга, по мнению судей, стала собака породы английский сеттер.
В борьбе за главный титул выставки-звание самой лучшей собаки второго дня, победила фараонова собака.
Фото: Российская кинологическая Федерация
В течение всей выставки можно было послушать как готовят собак-танцоров, как трудятся собаки в Центре кинологической службы УВД на Московском Метрополитене, где обучают собак-актеров, как облегчают собаки жизнь слабовидящих людей и людей с диабетом, и о собаках, которые пасут стада.
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Анастасия Бондарева