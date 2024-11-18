Более 11 тысяч собак сразились за титул самой красивой на выставке «Евразия»

Более 11 тысяч собак сразились за титул самой красивой собаки выставки. Судьи отсмотрели собак 279 пород — таких, как золотистые ретриверы, вельш корги пемброки, доберманы, немецкие шпицы и так далее. Судить животных приехали специалисты из 23 стран мира.