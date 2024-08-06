Более 160 домов в Подольске в этом году снабдят индивидуальными тепловыми пунктами

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Свыше 160 домов в городском округе Подольск планируют в этом году оснастить индивидуальными тепловыми пунктами. Это снизит теплопотери в случае аварии на трубопроводе за счёт уменьшения давления на тепловых сетях. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который осмотрел один из таких пунктов на улице Большой Серпуховской.
«Наша задача – максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно подавать тепло на верхние этажи, регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении. Автоматическая система по температуре наружного воздуха сама решает, какую температуру подавать в квартиры. Всё это позволяет экономить деньги и тепло, более рационально расходовать ресурсы», – рассказал губернатор.Ранее сообщалось, что Воробьёв осмотрел котельную в подольском микрорайоне Шепчинки и объявил, что её реконструируют к отопительному сезону.
В этом году в округе обновят ещё две котельные – в микрорайонах Климовск и Парковый. Кроме того, капитально отремонтируют около 30 км теплосетей. Работы в основном коснутся Климовска, Паркового, Шепчинок, Межшоссейного, Центрального и Ново-Сырова.
В последнем к тому же построят почти 600 м новых теплосетей, это позволит ввести дополнительные мощности и обеспечить теплом самые отдалённые дома.
Как рассказал директор МУП «УК Подольск» Владимир Шабалдас, всего в городском округе насчитывается 1990 многоквартирных домов, из них 1585 – в управлении МУП. Около 600 МКД имеют возраст от 50 до 70 лет. Износ внутренних инженерных сетей в них составляет около 70%. Сейчас идёт активная работа по подготовке многоквартирных домов к зиме.
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Лора Луганская