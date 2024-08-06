Губернатор Воробьёв дал старт строительству дома для переселенцев в Климовске

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Строительство 17-этажного дома на 199 квартир для переселенцев из аварийного жилья началось в посёлке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск, участие в церемонии закладки первого камня принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
В новостройку переедут жильцы домов, пострадавших от аварийного отключения отопления в январе этого года.
Согласно плану, строительство должны завершить в конце 2025 года. При этом гендиректор строительной компании Иван Бузикевич заявил, что ведётся работа над тем, чтобы сократить срок возведения жилья.
Всего в посёлке Южный аварийными признали 30 многоквартирных домов — это 444 квартиры, в которых живут 836 человек. Помимо дома на 199 квартир, для них будет простроена многоэтажка на 233 квартиры. Кроме того, жильцы аварийных домов могут взять сертификат на покупку жилья и с его помощью приобрести квартиру в любом районе Московской области. В настоящее время этой возможностью воспользовались три семьи.
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«Когда мы запустили тепло после аварийной ситуации, договорились, что более 800 человек, проживающих здесь, необходимо расселить. На этом месте мы обещали инициативной группе приехать летом, чтобы начать строительство первого дома на Южной улице. Со следующей недели здесь начнутся работы по подготовке котлована», — сказал Андрей Воробьёв.
Согласно плану, строительство должны завершить в конце 2025 года. При этом гендиректор строительной компании Иван Бузикевич заявил, что ведётся работа над тем, чтобы сократить срок возведения жилья.
Всего в посёлке Южный аварийными признали 30 многоквартирных домов — это 444 квартиры, в которых живут 836 человек. Помимо дома на 199 квартир, для них будет простроена многоэтажка на 233 квартиры. Кроме того, жильцы аварийных домов могут взять сертификат на покупку жилья и с его помощью приобрести квартиру в любом районе Московской области. В настоящее время этой возможностью воспользовались три семьи.
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Лев Каштанов