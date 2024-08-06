Воробьёв назвал срок реконструкции котельной в подольском микрорайоне Шепчинки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Котельную в подольском микрорайоне Шепчинки реконструируют к отопительному сезону. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, приехавший проверить ход работ по подготовке домов к зиме.
Котельная обеспечивала теплом 52 многоквартирных дома и пять социальных объектов. Ей уже полвека, она устарела и не справлялась с нагрузкой. Поэтому было решено провести полную модернизацию. В Шепчинках глава региона также встретился со старшими по домам.
Он добавил, что котельная строится с перспективой комплексного развития территории, а жильцов аварийных домов будут расселять.
В январе во время сильных морозов в Шепчинках случилось несколько аварий. Объекты были оперативно переключены на новую котельную, пострадавшие квартиры отремонтировали, а желающим выплатили компенсации.
Реконструируемая котельная значительно увеличит мощность и обеспечит теплом дополнительные дома и соцобъекты. Там уже залили фундамент и сейчас монтируют оборудование, опорные конструкции, трубопроводы, подводящего газопровода. Кроме того, начались подготовительные работы для прокладки высоковольтного электрокабеля.
Воробьёв также осмотрел центральный тепловой пункт на улице Народной. Туда от котельной ПТЭК проложили тепломагистраль, и тепло и горячая вода стали поступать на весь микрорайон.
Также губернатор проверил, как идёт обновление сетей внутри жилых домов, подготовка подвалов к зиме, работа с управляющими и обслуживающими организациями, подбор рабочих и слесарей. Сейчас в Подольске действуют 10 аварийных бригад. Осенью планируют сформировать 30 таких групп.
Читайте также:
Андрей Воробьёв проверил ход модернизации котельной в Климовске
Губернатор Воробьёв дал старт строительству дома для переселенцев в Климовске
В Наро-Фоминском округе реконструируют котельную военного городка
«В этом микрорайоне изношенный жилой фонд и системы теплоснабжения. Наша задача – к середине сентября подготовить к работе четыре котла в котельной и сети. Качественное теплоснабжение состоит из трёх слагаемых: когда работает котельная, когда теплосети надёжные и когда внутридомовые инженерные сети – на соответствующем уровне. Как бы не блестел котёл, какими бы ни были красивыми трубы, крайне важно, чтобы всё, что в доме, также не было устаревшим», – пояснил губернатор.
Он добавил, что котельная строится с перспективой комплексного развития территории, а жильцов аварийных домов будут расселять.
В январе во время сильных морозов в Шепчинках случилось несколько аварий. Объекты были оперативно переключены на новую котельную, пострадавшие квартиры отремонтировали, а желающим выплатили компенсации.
Реконструируемая котельная значительно увеличит мощность и обеспечит теплом дополнительные дома и соцобъекты. Там уже залили фундамент и сейчас монтируют оборудование, опорные конструкции, трубопроводы, подводящего газопровода. Кроме того, начались подготовительные работы для прокладки высоковольтного электрокабеля.
«Мощность котельной вырастет до 60 гигакалорий в час, ранее она составляла всего 12 гигакалорий. За счёт этого мы сможем надёжно обеспечить подачу тепла рассказал гендиректор АО «Мытищинская теплосеть», председатель Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» Андрей Осин.Он добавил, что уже демонтировано всё старое оборудование, его заменили на новое. Установили три из четырёх современных котлов, а также насосные группы, новую станцию химводоподготовки. К пуско-наладочным работам планируется приступить 15 сентября. До начала отопительного сезона объект должен быть полностью готов к эксплуатации.
Воробьёв также осмотрел центральный тепловой пункт на улице Народной. Туда от котельной ПТЭК проложили тепломагистраль, и тепло и горячая вода стали поступать на весь микрорайон.
Также губернатор проверил, как идёт обновление сетей внутри жилых домов, подготовка подвалов к зиме, работа с управляющими и обслуживающими организациями, подбор рабочих и слесарей. Сейчас в Подольске действуют 10 аварийных бригад. Осенью планируют сформировать 30 таких групп.
Читайте также:
Андрей Воробьёв проверил ход модернизации котельной в Климовске
Губернатор Воробьёв дал старт строительству дома для переселенцев в Климовске
В Наро-Фоминском округе реконструируют котельную военного городка
Лора Луганская