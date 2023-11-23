Более 2300 жителей Пушкинского поучаствовали в конкурсе о Конституции

Фото: IStock/Aleksei Smyshliaev
Более 2300 жителей городского округа Пушкинский приняли участие во Всероссийском конкурсе «30 лет Конституции России – проверь себя!». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что конкурс запустила партия «Единая Россия». Каждый желающий сможет принять участие в мероприятии до 25 ноября в формате онлайн-теста. Участникам необходимо ответить на десять вопросов, посвящённых Конституции России.
По завершению прохождения формируется электронный сертификат, который приходит на адрес указанной электронной почты. Проверить знания можно здесь.
Ранее Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал прописать государственную идеологию в Конституции. По его словам, общество не может жить без идеологии, поэтому необходимо её сформулировать и закрепить в главном законе страны.
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По завершению прохождения формируется электронный сертификат, который приходит на адрес указанной электронной почты. Проверить знания можно здесь.
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Екатерина Шмакова