Всероссийский онлайн-конкурс проведут в честь Дня Конституции

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В рамках мобилизационного проекта «30-летие Конституции Российской Федерации» проведут Всероссийский онлайн-конкурс, об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».
Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года. В этом году главному документу страны исполняется 30 лет. В честь этого события партия «Единая Россия» организовала Всероссийский конкурс, который проведут в рамках специального мобилизационного проекта «30-летие Конституции Российской Федерации».
Правила онлайн-конкурса крайне просты - необходимо ответить на десять вопросов на знание российской Конституции. Победители получат ценные призы от партии-организатора.
Принять участие в конкурсе можно до 25 ноября 2023 года, перейдя на сайт https://constitution.er.ru.
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Правила онлайн-конкурса крайне просты - необходимо ответить на десять вопросов на знание российской Конституции. Победители получат ценные призы от партии-организатора.
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Евгения Парфентьева