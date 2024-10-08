Каширский регоператор продолжает модернизацию контейнерного парка

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Каширский региональный оператор продолжает масштабную модернизацию контейнерного парка. В сентябре специалисты отремонтировали и заменили устаревшие контейнеры и бункеры на новых площадках в 11 городских округах региона, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Рабочие отремонтировали 85 контейнеров ТКО, 81 контейнер РСО и 9 бункеров КГО.
Заменено было 159 контейнеров ТКО, 88 бункеров РСО и 4 бункера КГО.
Кроме того, специалисты установили 82 контейнера ТКО, 61 контейнер РСО и 29 бункеров КГО.
Модернизация контейнерного парка проводится региональным оператором по поручению Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области на постоянной основе. Главная цель — улучшить качество услуг по вывозу отходов и создать комфортные условия для жителей Московской области. Читайте также: В Московской области ведётся реновация 304 проектов Почти 200 новых указателей к центрам московского долголетия появилось в столице В Раменском началась консервация фонтанов
Заменено было 159 контейнеров ТКО, 88 бункеров РСО и 4 бункера КГО.
Кроме того, специалисты установили 82 контейнера ТКО, 61 контейнер РСО и 29 бункеров КГО.
Дайана Хусинова