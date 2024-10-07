Почти 200 новых указателей к центрам московского долголетия появилось в столице

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko
В Москве установили еще 191 навигационную табличку. Указатели помогут жителям столицы добраться до центров долголетия. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте мэра столицы.
В сообщении отмечается, что 13 сине-белых информационных полей покажут дорогу к центру московского долголетия в районе Коптево, а еще 12 табличек направят к аналогичному учреждению в Братееве. Помимо этого, сообщается, что 11 указателей помогут попасть к центру в Хамовниках, а 12 навигационных табличек подскажут, как найти центр в районе Орехово-Борисово Южное.
Отмечается, что «Московское долголетие» — это инициатива, запущенная мэром Москвы. Этот проект объединил более 580 000 москвичей «серебряного» возраста. Сообщается, что участники могут выбрать более 40 направлений занятий с профессиональными преподавателями в сфере творчества, спорта и образования.
В городе функционирует 134 современных центра московского долголетия, оснащённых всем необходимым для активного и здорового досуга.
До этого сообщалось, что в России начнут проверять наличие у водителей страховки ОСАГО с помощью дорожных камер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что «Московское долголетие» — это инициатива, запущенная мэром Москвы. Этот проект объединил более 580 000 москвичей «серебряного» возраста. Сообщается, что участники могут выбрать более 40 направлений занятий с профессиональными преподавателями в сфере творчества, спорта и образования.
В городе функционирует 134 современных центра московского долголетия, оснащённых всем необходимым для активного и здорового досуга.
До этого сообщалось, что в России начнут проверять наличие у водителей страховки ОСАГО с помощью дорожных камер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова