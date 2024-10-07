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Почти 200 новых указателей к центрам московского долголетия появилось в столице

07 октября 2024, 07:10
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Москве установили еще 191 навигационную табличку. Указатели помогут жителям столицы добраться до центров долголетия. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте мэра столицы.
В сообщении отмечается, что 13 сине-белых информационных полей покажут дорогу к центру московского долголетия в районе Коптево, а еще 12 табличек направят к аналогичному учреждению в Братееве. Помимо этого, сообщается, что 11 указателей помогут попасть к центру в Хамовниках, а 12 навигационных табличек подскажут, как найти центр в районе Орехово-Борисово Южное.

Отмечается, что «Московское долголетие» — это инициатива, запущенная мэром Москвы. Этот проект объединил более 580 000 москвичей «серебряного» возраста. Сообщается, что участники могут выбрать более 40 направлений занятий с профессиональными преподавателями в сфере творчества, спорта и образования.



В городе функционирует 134 современных центра московского долголетия, оснащённых всем необходимым для активного и здорового досуга.

До этого сообщалось, что в России начнут проверять наличие у водителей страховки ОСАГО с помощью дорожных камер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проект
#москва
В России начнут проверки наличия ОСАГО по камерам
«Известия»: наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта 2025 года
07 октября 2024, 04:58

Фото: IStock/wastesoul

В России начнут проверять наличие у водителей страховки ОСАГО с помощью дорожных камер, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.
На совещании замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова было решено провести 12-месячный эксперимент, сообщается в материале. Согласно инициативе, все автомобили на дорогах будут сниматься дорожными камерами. Информационная система ГИБДД, имеющая доступ к системе страхования, начнет сверять номерные данные автомобилей на фотографиях с базой данных ОСАГО.

Если полиса не окажется, система ГИБДД сделает повторный запрос на следующий день. В случае повторного отсутствия страховки водитель получит предупреждение через «Госуслуги». Это правило начнет действовать с 1 марта 2025 года.

До этого в Госдуму был внесен проект об увеличении штрафов за отсутствие ОСАГО. В настоящее время размер штрафа составляет 800 рублей.

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#осаго
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#автомобили
#штрафы
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В России установилась зимняя погода
Вильфанд: зимняя погода установилась уже на 40-45% территории России
07 октября 2024, 04:16

Фото: istockphoto.com/LeManna

Зимняя погода уже наступила в 40-45 процентах всех российских регионов, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, восточная половина Якутии, Амурская область, а также восточная половина Забайкальского края будут покрыты снегом в течение этой недели. Кроме того, снег выпадет примерно на 70 процентах территории Сибирского федерального округа, за исключением самых юго-западных районов.

Северная половина Уральского федерального округа, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа также покроются снегом снегом. В европейской части России до конца этой недели ожидается выпадение снега в Архангельской области и на большей части Кольского полуострова.

По словам метеоролога и главного эксперта информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, первый снег в Москве и Московской области ожидается в середине октября.

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#якутия
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#снег
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Кадыров поздравил Путина с днем рождения
Кадыров поздравил Путина с днем рождения, отметив признание от чеченского народа
07 октября 2024, 03:23

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения в своем Telegram-канале. 7 октября российскому лидеру исполнилось 72 года.
«Я искренне поздравляю Владимира Владимировича с днём рождения! От всей души желаю ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в его нелегкой работе!», – отмечается в публикации.

Кадыров подчеркнул, что Чечня благодарна Путину. Он отметил, что президент России поддержал его отца Ахмата Кадырова «в его усилиях по возрождению республики».

«Каждый житель Чеченской Республики ему за это глубоко благодарен и признателен. Мы никогда этого не забудем!» – заявил Кадыров.

В своем послании Кадыров также отметил, что Путин руководил страной, когда ей пророчили «полный развал и анархию», но она преодолела кризис, «заняла достойное место на мировой арене» и «сумела сплотить общество вокруг идеи национального возрождения».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководитель государства будет работать в свой день рождения.

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#рамзан кадыров
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#чечня
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Дуров узнал о беременности своей девушки на допросе
07 октября 2024, 03:02

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что узнал о беременности своей девушки Юлии Вавиловой во время допроса в парижском полицейском участке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам бизнесмена, он спросил у своего адвоката, придет ли девушка на допрос. В ответ ему сообщили, что Вавилову ожидали, но не может явиться в полицейский участок.

«Я стал расспрашивать его о причинах. "Испугалась? Уехала из Парижа?" – спросил я. Он колебался. "Она беременна", – наконец сказал он», – написал Дуров.

Дуров добавил, что эта новость удивила его и вызвала смущенную улыбку среди присутствующих на допросе.

Было известно, что Вавилова, задержанная с ним во Франции, ранее потеряла ребенка. Дуров объяснил трагедию стрессом от пребывания в заключении.

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#павел дуров
#беременность
#полицейские
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Голикова назвала кардиохирурга Акчурина специалистом мировой величины
07 октября 2024, 00:06

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что кардиохирург Ренат Ачкурин – специалист мирового уровня, спасший множество жизней. Слова Голиковой приводит РИА Новости.
Голикова выразила соболезнования родным, близким и коллегам Акчурина. По ее словам, он был специалистом мирового уровня, настоящим профессионалом и мудрым руководителем.

«Без сомнения он был человеком, наделенным несгибаемой волей, большой душой и добрым сердцем», – подчеркнул она.

6 октября Министерство здравоохранения сообщило о смерти советского и российского кардиохирурга Рената Актурина. Ему было 78 лет.

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#татьяна голикова
#минздрав рф
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Первомученица Фекла Иконийская 7 октября: Почему нельзя считать деньги и давать в долг
07 октября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/Smileus

7 октября отмечается день памяти святой Феклы Иконийской, которую в народе также называют Феклой Запрядальницей. Этот день связан с множеством обычаев, ограничений и обрядов, которые помогают людям поддерживать гармонию в семье, улучшать финансовое состояние и предотвращать беды. Некоторые люди до сих пор следуют этим древним традициям.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 7 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Первомученица Фекла Иконийская — история

Первомученица Фекла Иконийская была одной из первых христианских святых, которая пострадала за свою веру во времена гонений на христиан при императоре Адриане (II век н.э.).

Она родилась в знатной семье в городе Иконии (современная Турция) и встретила апостола Павла, который проповедовал там. Фекла приняла крещение от него и решила следовать за ним как ученица. Когда её отец решил выдать её замуж против её воли, она отказалась и выбрала служение Христу.

Фото: istockphoto/dimid_86

Фекла подвергалась преследованиям и испытаниям за свою веру, но оставалась непоколебимой. Однажды её бросили к диким зверям, но они не тронули её. Затем её хотели сжечь на костре, но огонь не причинил ей вреда. В конце концов, Фекла умерла естественной смертью, став символом стойкости и веры для многих поколений христиан.

Традиции

«Что на Феклу завяжешь, уже не развязать», — говорили в старину и играли в этот день свадьбы.

Считалось, что брак, который был заключен в этот день станет счастливым и крепким. Помимо этого, девушки на Феклу Запрядальницу гадали о будущем муже. С этого момента начинала меняться погода, дни становились короче, вечера наступали раньше, а ночи были длиннее.

Фото: istockphoto/fufupix

Крестьяне собирали на огороде последний урожай, готовили свекольник и загадывали детям загадки про свеклу.

Что можно делать 7 октября 2024

В этот день женщины традиционно начинали прядение, веря, что святая поможет им в их работе. Однако дата также ассоциировалась с пожарами, возникавшими из-за использования печей для сушки снопов, поэтому в этот день считалось важным проявлять осторожность с огнём и отопительными приборами.

Встреча со старыми друзьями в этот день считалась хорошим знаком, а примирение с теми, с кем были испорчены отношения, воспринималось как положительный шаг. Чтобы зима прошла легко и сытно, на Феклу старались угостить кого-нибудь едой, особенно выпечкой или кашей.

Фото: istockphoto/Irina Kashaeva

Что нельзя делать 7 октября 2024

Чтобы избежать финансовых трудностей, важно избегать подсчета денег, особенно монет, и решения вопросов, связанных с вкладами и займами. Лучше не посещать финансовые учреждения.

Следует держаться подальше от людей, испытывающих материальные проблемы, поскольку бедность может распространяться в этот день. Наши предки считали, что давать в долг не стоит, так как деньги вам могут не вернуть.

Важно быть осторожным в общении с другими людьми, не хвастаться своими достижениями и не говорить плохо о других. Это может привести к конфликту или ухудшению отношений.

Если кто-то стучит в дверь или звонит, нужно узнать, кто это. В этот день можно пускать в дом только близких родственников и друзей.

Переезд, ремонт или другие значимые мероприятия лучше отложить на другой день, чтобы избежать неожиданных препятствий.

Приметы на погоду на 7 октября

— Низколетящие птицы — зима наступит рано и будет очень холодной;

— Большой урожай желудей — к отсутствию лютых морозов.

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#крещение
#традиции
#женщины
#отец
#бедность
#статьи
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Дуров выразил желание опубликовать автобиографию
06 октября 2024, 23:21

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что хочет поделиться «историей своей жизни». Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале.
«Приближаясь к своему 40-летию, я понимаю, что у меня есть много историй из жизни, которые я могу рассказать. Стоит ли мне начать публиковать их здесь?» – спросил миллиардер у своих подписчиков.

Telegram-канал Дурова насчитывает 13,4 миллиона подписчиков. На момент публикации пост бизнесмена набрал более 720 тысяч просмотров. За публикацию автобиографии Дурова проголосовали около 79 тысяч пользователей, против – 7,3 тысячи.

Ранее Дуров заявил, что Telegram уже несколько лет публикует телефоны и IP-адреса преступников. По его словам, администратор мессенджера предоставляет эти данные, когда получает обоснованный юридический запрос. В частности, по словам Дурова, Telegram раскрывал данные о преступниках властям Бразилии и ЕС.

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#павел дуров
#telegram
#бразилия
#ес
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В ООН предупредили о риске разрастания пустынь в Южной Европе к 2100 году
06 октября 2024, 22:13

Фото: IStock/Gunter Nuyts

Разрастание пустынь грозит Средиземноморью и всей Южной Европе в случае глобального потепления более чем на 3 градуса по Цельсию. Об этом заявил глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски в беседе The Daily Telegraph. По его словам, подобные перемены в климате могут произойти к 2100 году.
«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», — пояснил он.
По данным Ски, при продолжающемся глобальном потеплении Польша, к примеру, не сможет как прежде выращивать картофель, в Италии исчезнут твердые сорта пшеницы, из которых делают макароны.

Он также подчеркнул, что спровоцированные глобальным потеплением изменения перестали быть проблемами будущего, потому человечеству пора предпринимать меры и адаптироваться к нему.

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#польша
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На 79 году жизни умер выдающийся кардиохирург Ренат Ачкурин
Минздрав РФ: выдающийся кардиохирург Ренат Ачкурин умер в возрасте 79 лет
06 октября 2024, 20:55

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Ачкурин умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В 1996 году Ачкурин возглавлял бригаду хирургов, которая провела сложную операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину.
Отмечается, что Ачкурин был известен по всему миру, как специалист в сердечно-сосудистой хирургии, является основателем таких направлений хирургии сердца и сосудов в России, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии.

Ренат Ачкурин в последние годы жизни руководил отделом сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии имени академика А.Л.Мясникова, занимал пост заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени академика Е.И.Чазова.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отправил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Рената Акчурина.

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