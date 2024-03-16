Более 3 тыс. волонтёров помогают проводить голосование за подмосковные объекты благоустройства

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Подмосковье продолжается IV Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Помогают в этом масштабном проекте «Волонтёры Подмосковья». Координирует их работу Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Для участия в голосовании отобрано 220 территорий в 53 городских округах. Это 203 сквера, семь пешеходных зон и площадей, парков и 2 набережные
Она поблагодарила добровольцев, которые посвящают своё свободное время заботе о регионе и вносят вклад в его развитие. А жителей Подмосковья министр призвала принять участие в голосовании, чтобы сделать Московскую область ещё лучше.
Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» стартовало 15 марта.
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«Ни одно крупное и важное мероприятие на территории Московской области не обходится без наших волонтёров. Ребята уже в четвёртый раз участвуют в организации онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства. Многие включаются в работу не первый год. В этому году жителям региона помогают проголосовать более 3 тыс. активистов в более чем 300 точках. Они рассказывают о проекте, о территориях и планах благоустройства, о том, как быстро и комфортно сделать выбор на специальном портале», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» стартовало 15 марта.
«За пять лет работы программы в Подмосковье благоустроенно 219 территорий. Всероссийская платформа za.gorodsreda по выбору общественных территорий для благоустройства начала работать с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 млн человек. На сегодня 74 территории, выбранные жителями на платформе, уже обновлены», – сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Принять участие в голосовании может каждый житель региона старше 14 лет через приложение волонтёра на точке в своём городе, пройдя авторизацию по номеру телефона или через «Госуслуги».
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Лора Луганская