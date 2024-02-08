В Дедовске до конца года завершат благоустройство центра города

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«На благоустроенной территории будут обустроены детские и спортивные площадки, откроется скейтпарк, появится площадка для собак, новые урны и скамейки. Кроме того, в программу входит расчистка и благоустройство пруда», — говорится в сообщении.Проект благоустройства центральной части Дедовска в районе улицы Гагарина стал победителем IV Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы будут проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
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