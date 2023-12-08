Более 360 человек пострадало от подтоплений на Кубани

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В Краснодарском крае пострадавшими при ноябрьских подтоплениях признаны более 360 человек, которым в общей сложности выплатят более 39 миллионов рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на слова депутата от Краснодарского края Сергея Алтухова. Выплаты жителям региона уже начались. На эти цели направлены почти 39 млн рублей.
Парламентарий добавил, что данная цифра не является окончательной, поскольку в некоторых районах края до сих пор продолжается работа «по фиксации ущерба».
Напомним, что вечером 26 ноября на Крым и Краснодарский край обрушилась стихия, в результате которой дома и дороги регионов оказались затоплены, а сотни тысяч людей были лишены света и воды. Сотрудники МЧС в Крыму эвакуировали 142 человека из 40 подтопленных домов.
В Адлере дерево рухнуло на автобусную остановку, когда там находились люди. В результате происшествия никто не пострадал. Похожий инцидент произошел в Сочи. Несколько деревьев упали на железнодорожные пути. Движение поездов осуществляется с задержкой.
На глазах у очевидцев рухнуло трехэтажное жилое здание в Лоо в Лазаревском районе. Жители многоквартирного дома успели эвакуироваться. Жертв удалось избежать.На глазах у очевидцев рухнуло трехэтажное жилое здание в Лоо в Лазаревском районе.
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Напомним, что вечером 26 ноября на Крым и Краснодарский край обрушилась стихия, в результате которой дома и дороги регионов оказались затоплены, а сотни тысяч людей были лишены света и воды. Сотрудники МЧС в Крыму эвакуировали 142 человека из 40 подтопленных домов.
На глазах у очевидцев рухнуло трехэтажное жилое здание в Лоо в Лазаревском районе. Жители многоквартирного дома успели эвакуироваться. Жертв удалось избежать.На глазах у очевидцев рухнуло трехэтажное жилое здание в Лоо в Лазаревском районе.
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Артем Путинцев