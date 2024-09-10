Подмосковные фермеры собрали более 49 тысяч тонн овощей с начала уборочной кампании

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Аграрии Московской области продолжают собирать урожай сельскохозяйственных культур. На сегодняшний день с открытых полей собрано более 2,4 тысяч гектаров овощей, что составляет 35% от общего плана, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Валовый сбор овощей открытого грунта составляет более 49 тысяч тонн. В основном, в Подмосковье выращивают овощи "борщевого набора". Так, валовый сбор картофеля составляет 34 тысячи тонны, капусты – свыше 12 тысяч тонн, свеклы – более 5 тысяч тонн, моркови столовой – около 3,5 тысячи тонн, лука репчатого – свыше 600 тонн. Также выращивают и другие культуры: тыкву, томаты, кабачки, огурцы, чеснок», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Средняя урожайность овощей открытого грунта составляет 205 центнеров с гектара. Аграрии из Дмитровского городского округа собрали более 15 тысяч тонн овощей, в Коломенском округе — свыше 11 тысяч тонн, а в Серпухове — около 10 тысяч тонн.
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Дайана Хусинова