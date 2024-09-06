Подмосковные аграрии засеяли более 40 тысяч гектар под урожай 2025 года

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Аграрии Московской области активно проводят осенний сев озимых культур под урожай 2025 года. В большинстве муниципалитетов уже засеяно 40 448 гектаров, что составляет 35% от запланированной площади, сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Озимые зерновые культуры, такие как пшеница, рожь и тритикале, занимают большую часть посевных площадей. Масличные культуры представлены только озимым рапсом. Его сев начался в начале августа и почти завершён, в то время как зерновые культуры сеют позднее.
На данный момент озимые зерновые культуры уже засеяны на площади 22 863 гектаров, что составляет 23% от общего прогноза в 98 550 гектаров. Этот показатель на 15 529 гектаров больше, чем в прошлом году.
Наибольшие площади посева находятся в Ступино (10,9 тысяч гектаров), Луховицах (7,3 тысячи гектаров) и Серебряных Прудах (5,8 тысячи гектаров). Кроме того, аграрии активно занимаются посевом масличных культур, особенно озимого рапса.
На текущий момент уже засеяно 17 585 гектаров, что составляет 99,7% от запланированных 17 639 гектаров. Это на 9 159 гектаров превышает показатели предыдущего сельскохозяйственного сезона. Специалисты
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что лидерами по площади посева озимого рапса являются Луховицы (4 тысячи гектаров), Серебряные Пруды (1,7 тысячи гектаров) и Кашира (1,1 тысячи гектаров).
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На данный момент озимые зерновые культуры уже засеяны на площади 22 863 гектаров, что составляет 23% от общего прогноза в 98 550 гектаров. Этот показатель на 15 529 гектаров больше, чем в прошлом году.
Наибольшие площади посева находятся в Ступино (10,9 тысяч гектаров), Луховицах (7,3 тысячи гектаров) и Серебряных Прудах (5,8 тысячи гектаров). Кроме того, аграрии активно занимаются посевом масличных культур, особенно озимого рапса.
На текущий момент уже засеяно 17 585 гектаров, что составляет 99,7% от запланированных 17 639 гектаров. Это на 9 159 гектаров превышает показатели предыдущего сельскохозяйственного сезона. Специалисты
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что лидерами по площади посева озимого рапса являются Луховицы (4 тысячи гектаров), Серебряные Пруды (1,7 тысячи гектаров) и Кашира (1,1 тысячи гектаров).
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Дайана Хусинова