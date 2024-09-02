Гранты «Агоростартап» получили 11 фермерских хозяйств Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Одиннадцать подмосковных фермерских хозяйств получили гранты «Агростартап» на общую сумму 46,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Получатели грантов были определены по итогам конкурса между хозяйствами, только начинающими свою деятельность и ещё не зарегистрированными или зарегистрированными в текущем году.
Полученные гранты фермеры смогут использовать на покупку земли, оборудования или техники, а также производственных помещений и сельскохозяйственных животных.
В министерстве отметили, что гранты программы «Агростратап» в этом году три фермера из Клина, две из Коломны, два из Егорьевска и по одному из Наро-Фоминска, Можайска, Шаховской и Чехова.
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«Проекты победителей направлены на развитие нескольких областей сельского хозяйства: пчеловодство, выращивание овощей — картофеля, репы, тыквы, выращивание ягод — голубики, малины, садовой земляники, разведение мелкого рогатого скота на мясо и рыбоводство», — рассказал глава областного министерства Сергей Двойных.
Полученные гранты фермеры смогут использовать на покупку земли, оборудования или техники, а также производственных помещений и сельскохозяйственных животных.
В министерстве отметили, что гранты программы «Агростратап» в этом году три фермера из Клина, две из Коломны, два из Егорьевска и по одному из Наро-Фоминска, Можайска, Шаховской и Чехова.
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Лев Каштанов