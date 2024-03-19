Более 500 тыс. жителей Подмосковья уже проголосовали за территории для благоустройства

Фото: пресс-служба МИСК МО
Более 501 тыс. жителей Подмосковья приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства. Такие данные на 16 часов 19 марта сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. Голосование стартовало 15 марта.
«Всероссийская платформа для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовали более 1,3 млн человек. Сегодня уже благоустроены 74 территории, выбранных жителями», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Он напомнил, что в январе этого года Владимир Путин продлил до 2030 года программу «Формирование комфортной городской среды». В её реализации призвано помочь голосование.
В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населённый пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство.
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