Более 6,4 тыс. ИП Москвы и Подмосковья получают пособие по уходу за ребенком

22 октября 2026, 20:26

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В Москве и Московской области свыше 6,4 тысячи индивидуальных предпринимателей уже пользуются правом на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как пояснили в Отделении Социального фонда России по Москве и Московской области, для получения выплаты предпринимателям необходимо вступить в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Сделать это можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в МФЦ.





Страховой взнос можно перечислить в Соцфонд как частями, так и одним платежом — до 31 декабря текущего года. В 2026 году стоимость страхового года для предпринимателей и жителей столичного региона, занимающихся частной практикой, составляет 9 428 руб. 34 коп. Право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет возникнет с 1 января 2027 года при условии полной уплаты взноса за 2026 год.



Финансовая поддержка предусмотрена для женщин-предпринимателей и до рождения ребенка: им выплачивается пособие по беременности и родам за весь период декретного отпуска, который обычно составляет 140 календарных дней. Кроме того, один из родителей может оформить единовременное пособие при рождении ребенка — в 2026 году его размер составляет 28 450 рублей. Для этого индивидуальным предпринимателям нужно подать заявление через личный кабинет на Госуслугах либо обратиться в клиентскую службу Соцфонда.





«Программа добровольного социального страхования позволяет индивидуальным предпринимателям совмещать ведение своего дела с воспитанием детей, сохраняя право на основные декретные выплаты. Чтобы гарантировать себе финансовую поддержку в следующем году, предпринимателям столичного региона необходимо зарегистрироваться в программе и перечислить фиксированный страховой взнос до конца 2026 года», — отметил заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.