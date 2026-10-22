6400 ИП Московского региона получают пособие по уходу за ребёнком до полутра лет

22 октября 2026, 16:25

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Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет получают 6400 столичных и подмосковных индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Москве и Московской области.





Эту меру поддержки родители-предприниматели могут оформить в отделении фонда. Мама или папа получат пособие, если в предыдущем календарном году они добровольно платили взносы на социальное страхование.



Для назначения выплаты индивидуальным предпринимателям нужно вступить в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Это можно сделать через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ.



Взнос необходимо перечислить в Соцфонд частями или одним платежом до 31 декабря текущего года. Стоимость страхового года для предпринимателей и жителей столичного региона, занимающихся частной практикой, в этом году составляет 9428 рублей. Право на пособие по уходу за ребёнком до полутора лет появится с 1 января будущего года при условии полной уплаты взноса за 2026-й.

«Программа добровольного социального страхования позволяет индивидуальным предпринимателям совмещать ведение своего дела с воспитанием детей, сохраняя право на основные декретные выплаты. Чтобы гарантировать себе финансовую поддержку в следующем году, необходимо зарегистрироваться в программе и перечислить фиксированный страховой взнос до конца текущего года», – пояснил заместитель управляющего Отделением Социального фонда по Москве и Московской области Алексей Путин.