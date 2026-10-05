Пособие при рождении ребенка вырастет
Старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Президентской академии Елена Цацура сообщила, что с 1 февраля 2027 года единовременная выплата при рождении ребенка достигнет 30,4 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Сейчас, в 2026 году, семьи получают 28 450,45 рубля. Размер пособия пересматривают ежегодно с учетом инфляции и роста потребительских цен за прошедший год.
Помимо единовременного пособия при рождении ребенка, семьи могут оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Для работающих родителей оно составляет 40% среднего заработка за два предыдущих года, однако действует минимальный и максимальный размеры выплаты. Неработающие родители также могут получать его, если соответствуют установленным условиям.
Беременным женщинам положено пособие по беременности и родам, размер которого зависит от заработка и продолжительности отпуска. Семьи с невысокими доходами могут претендовать на единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин, размер которого определяется с учетом регионального прожиточного минимума и нуждаемости семьи.
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