Пособие при рождении ребенка вырастет

05 октября 2026, 09:03

Единовременное пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей в 2027 году

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Президентской академии Елена Цацура сообщила, что с 1 февраля 2027 года единовременная выплата при рождении ребенка достигнет 30,4 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.