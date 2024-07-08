Более 730 тысяч семей смогут забрать остаток маткапитала, заявил Котяков

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Более 730 тысяч российских семей смогут воспользоваться возможностью забрать остатки материнского капитала. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Он подчеркнул, что речь идёт о семьях, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребёнка. У них остались суммы в размере до десяти тысяч рублей, которые в настоящее время можно направить на накопительную пенсию матери.
Котяков напомнил, что в ближайшее время по решению президента будут подготовлены поправки в законодательство, согласно которым семьи смогут забирать неиспользованный остаток в размере до десяти тысяч рублей в виде единовременной выплаты.
Министр уточнил, что всем семьям, у которых имеются такие остатки, Социальный фонд направит уведомление о возможности получить денежные средства.
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Котяков напомнил, что в ближайшее время по решению президента будут подготовлены поправки в законодательство, согласно которым семьи смогут забирать неиспользованный остаток в размере до десяти тысяч рублей в виде единовременной выплаты.
Министр уточнил, что всем семьям, у которых имеются такие остатки, Социальный фонд направит уведомление о возможности получить денежные средства.
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Анастасия Чинкова