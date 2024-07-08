Путин предложил использовать часть маткапитала на подготовку детей к школе

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы остатки материнского капитала выдавать российским семьям на руки. Эти деньги могут быть использованы, например, для сбора ребёнка в школу.
Такое предложение глава государства озвучил на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное». По мысли президента, сначала речь может идти о десяти тысячах рублей, далее в этом направлении можно будет предпринять следующие законодательные шаги.
Путин отметил, что проблема использования остаточной части материнского капитала известна и уже обсуждается в правительстве. Он подчеркнул необходимость предоставить людям возможность использовать эти средства, поэтому предложил просто выплачивать людям деньги. Президент уточнил, что речь идёт об оставшейся части материнского капитала, когда основная часть использована, например, на улучшение жилищных условий, а с остатком, как будто, ничего нельзя сделать.
Ситуация должна быть решена, и выплата этих денег на подготовку ребёнка к школе видится приемлемым выходом, заключил президент.
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Путин отметил, что проблема использования остаточной части материнского капитала известна и уже обсуждается в правительстве. Он подчеркнул необходимость предоставить людям возможность использовать эти средства, поэтому предложил просто выплачивать людям деньги. Президент уточнил, что речь идёт об оставшейся части материнского капитала, когда основная часть использована, например, на улучшение жилищных условий, а с остатком, как будто, ничего нельзя сделать.
Ситуация должна быть решена, и выплата этих денег на подготовку ребёнка к школе видится приемлемым выходом, заключил президент.
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Александр Бойцов