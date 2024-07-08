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Путин предложил использовать часть маткапитала на подготовку детей к школе

08 июля 2024, 17:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы остатки материнского капитала выдавать российским семьям на руки. Эти деньги могут быть использованы, например, для сбора ребёнка в школу.
Такое предложение глава государства озвучил на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное». По мысли президента, сначала речь может идти о десяти тысячах рублей, далее в этом направлении можно будет предпринять следующие законодательные шаги.

Путин отметил, что проблема использования остаточной части материнского капитала известна и уже обсуждается в правительстве. Он подчеркнул необходимость предоставить людям возможность использовать эти средства, поэтому предложил просто выплачивать людям деньги. Президент уточнил, что речь идёт об оставшейся части материнского капитала, когда основная часть использована, например, на улучшение жилищных условий, а с остатком, как будто, ничего нельзя сделать.



Ситуация должна быть решена, и выплата этих денег на подготовку ребёнка к школе видится приемлемым выходом, заключил президент.

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#деньги
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#путин
#маткапитал
Депутат ГД Хинштейн назвал условие блокировки WattsApp в России
08 июля 2024, 18:15

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Решения о блокировке мессенджера WattsApp на территории России пока нет. Однако он принадлежит экстремистской компании Meta* и неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны.
Об этом напомнил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Его слова приводит РИА Новости. Парламентарий указал, что суды постоянно штрафуют WattsApp за нарушение правил работы в России.

Депутат отметил, что неконструктивная политика WA и его отказ от сотрудничества с российскими властями, особенно в том, что касается противодействию терроризму и экстремизму, не может продолжаться вечно. Если администраторы мессенджера не изменят свою политику, рано или поздно терпению государства придёт конец, и тогда WattsApp постигнет судьба всей Meta*, считает Хинштейн.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Путин в пятый раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ
08 июля 2024, 16:26

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин ещё раз посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Этот визит стал для российского лидера уже пятым.
Президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов выставки. Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, но ещё в январе Путин предложил продлить её работу на летний период, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться со стендами и достижениями российских регионов. Выставка официально завершит свою работу сегодня, 8 июля.

За время работы выставки-форума глава государства посещал её четыре раза. 1 июля Владимир Путин подписал распоряжение о создании в Москве национального центра «Россия» для того, чтобы сохранить уникальное наследие выставки-форума.

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Политолог Дудаков заявил о трудностях замены Байдена на выборах
08 июля 2024, 16:15

Фото: iStock/Стрингер

Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение о том, что демократам будет нелегко заменить красиво и легитимно действующего президента США Джо Байдена в президентской гонке.
Он отметил, что часть влиятельных людей Демпартии действительно требует снятия кандидатуры Байдена с выборов.

«Но не они всё-таки принимают все основные решения в стане демократического истеблишмента. Да, у них есть определённое влияние, но все крупные игроки в стане Демпартии, продолжают выступать за то, чтобы никакой рокировки не было. Поэтому несмотря на то, что сценарий замены Байдена теоретически остаётся возможным, он продолжает быть маловероятным», — объяснил в беседе с RT Дудаков.

А политический обозреватель Андрей Перла подчеркнул, что разговор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Джо Байденом в рамках «турне» по поводу урегулирования украинского вопроса обещает быть непростым.

«В США известно, что за президент, и как с ним можно разговаривать», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.

Ранее американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян объяснил намерения спонсоров демократов заставить Джо Байдена выйти из президентской гонки несостоятельностью нынешнего главы Белого дома.

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#сша
#президент
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#политика
#выборы
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«Собачье дело»: Как могут наказать Орбана в ЕС за переговоры с Путиным
Политолог Дудчак: Орбану за переговоры ЕС придумает новые наказания
08 июля 2024, 16:05

Фото: сайт Кремля

Виктор Орбан после визита в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным оказался под огнем критики. Представители Евросоюза и отдельных стран обвинили его в «умиротворении» Москвы и пригрозили подумать над наказанием Будапешта за несогласованные с Брюсселем действия венгерского лидера.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сказал, что лидер Венгрии подвергался осуждениям и до поездки в Россию, а сейчас ему придумают какие-то новые наказания.

«Следствия в реалии ему придумают новые, потому что они и так его осуждали, решили значительной доли финансов. По крайней мере они все никак не расплатятся с Венгрией. Она недополучила свои 20 млрд из европейского бюджета из-за Украины», — сказал эксперт.

По его мнению, Орбан ездил на переговоры как глава своего государства, а не как представитель ЕС.

«Почему Орбан должен перед ними отчитываться? Да, сейчас Венгрия председательствует в ЕС, но это не значит, что он ездил как представитель ЕС. В какой-то степени, наверное, да, но в первую очередь он ездил как руководитель Венгрии, как глава государства. Так что эти все комментарии можно делать, но какое их собачье дело, что делает лидер суверенного государства? В отличие от всех остальных суверенитет у Венгрии все-таки есть», — заявил политолог.

Он напомним, что ключевая страна в решении проблемы между Украиной и Россией – США.

«Ключевая проблема для всего конфликта — США, которые финансово сами поддерживают киевский режим, сами его содержат и заставляют содержать киевский режим всех европейцев», — заключил Александр Дудчак.

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#украина
#долги
#война
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Американист Ордуханян объяснил «слив» Байдена
08 июля 2024, 16:02

kremlin

Американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян объяснил намерения спонсоров демократов заставить Джо Байдена выйти из президентской гонки несостоятельностью нынешнего главы Белого дома.
«Он настолько несостоятелен, что совершенно невозможно проводить, даже при таком наличии денег, какую-либо вменяемую глобалистскую политику. Это те самые люди, которые владеют сотнями триллионов долларов в виде «фантиков» — разнообразных долговых обязательств, акций совершенно воздушных компаний», — пояснил в беседе с RT Ордуханян.

А политолог Сергей Марков даже спрогнозировал снятие Байденом своей кандидатуры с президентских выборов в пятницу.

«Байден снимет свою кандидатуру в пятницу, может быть. Состоялось заседание руководства Демократической партии в Палате представителей. На нем большинство высказались за отставку Байдена», — приводят argumenti.ru комментарий Марков в его Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице.

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#сша
#президент
#гонки
#политолог
#джо
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В Госдуме одобрен законопроект о штрафах за плохое содержание домашних животных
08 июля 2024, 15:59

Фото: istockphoto/alexei_tm

Думский комитет по государственному строительству и законодательству одобрил и рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение требований по содержанию домашних животных.
Согласно документу, предполагается, что максимальный штраф за ненадлежащий уход и содержание домашних питомцев составит до десяти тысяч рублей в случае повторного нарушения, передаёт ТАСС. Законопроект был внесён в Госдуму ещё в декабре 2021 года Московской областной думой. Он предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

В случае принятия закона первичный штраф за нарушения требований к содержанию домашних животных составит полторы тысячи рублей. Согласно документу, обязанность рассматривать указанные административные дела и составлять протоколы по ним будет возложена на должностных лиц органов исполнительной власти, осуществляющих региональный государственный контроль в области обращения с животными.

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#обращения
#законопроект
#нарушения
#уход
#животные
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В России отреагировали на мирные инициативы Орбана
Депутат Чепа: Орбан хочет убедиться в позициях стран по украинскому конфликту
08 июля 2024, 15:55

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Премьер Венгрии Виктор Орбан хочет убедиться в позиции Китая по конфликту России и Украины, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру».
Во время своего визита Орбан лично убедился в мирных инициативах КНР по конфликту на Украине. Си Цзиньпин в свою очередь поблагодарил коллегу за участие в этом вопросе и призвал не усугублять боевые действия между воюющими странами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очень признателен Виктору Орбану за попытку разобраться в сути российско-украинских противоречий. До визита в Москву 5 июля двумя днями ранее он посетил Киев.

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#дмитрий песков
#киев
#рф
#россия
#спецоперация
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Командующим Балтийским флотом назначен вице-адмирал Липилин
08 июля 2024, 15:29

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Новым командующим Балтийским флотом назначен вице-адмирал Сергей Липилин. Сегодня его представил командному составу Балтфлота главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев.
Об этом сообщает пресс-служба флота. Церемония состоялась в штабе Балтийского флота в Калининграде. Главком ВМФ России познакомил Липинина с членами его штаба и командирами подразделений, вручил штандарт командующего флота, а также пожелал успешного выполнения обязанностей в новой командной должности.

Сергей Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. В 1987 году он закончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище и начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» Тихоокеанского флота.

С 2018 по 2021 год Липилин был заместителем командующего Черноморским флотом. С 2021 года занимал должность начальника штаба Балтийского флота, который теперь и возглавил.

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#вмф
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#служба
#флот
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Макрон не принял отставки премьер-министра Атталя
BFMTV: Макрор решил оставить премьер-министра Атталя
08 июля 2024, 15:08

Фото: IStock/AdrianHancu

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение оставить Габриэля Атталя на посту премьер-министра страны, об этом сообщает BFMTV.
Премьер-министр Габриэль Атталь должен подать заявление об отставке Эммануэлю Макрону в понедельник, 8 июля, на следующий день после второго тура парламентских выборов. Однако Макрон не принял его отставку, заявив, что Атталь должен сохранить свой пост «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны».

Ранее были подведены итоги парламенстких выборов, по которым партия Народный фронт выиграла второй тур парламентских выборов, получив более 180 депутатских мест. Хотя поданное большинство голосов не является подавляющим, представители победившей партии требуют Макрона передать им власть в управление.

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