В России хотят разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря

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В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку путёвок в детские лагеря. Автором инициативы стала первый заместитель главы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение депутата.
В письме вице-премьеру Татьяне Голиковой, Лантратова отмечает возможность значительно улучшить здоровье детей.
Лантратова добавила, что расширение возможностей использования маткапитала позволит снизить интерес к нелегальному обналичиванию субсидии.
Ранее президент Владимир Путин дал неделю на организацию отдыха детей из пострадавших от паводков районов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Представляется целесообразным расширить использование средств материнского капитала, предоставив семьям возможность тратить данную сумму на приобретение путевок для детей и сопровождающих в организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, а также в детские лагеря», — пишет парламентарий.
Лантратова добавила, что расширение возможностей использования маткапитала позволит снизить интерес к нелегальному обналичиванию субсидии.
Ранее президент Владимир Путин дал неделю на организацию отдыха детей из пострадавших от паводков районов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак