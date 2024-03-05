Более 80 российских вузов поддержали премию Росприроднадзора

Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Ведущие российские вузы поддержали премию Росприроднадзора «Экология – дело каждого». 87 высших учебных заведений готовы предоставить преимущества лауреатам и победителям премии для поступления. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По ее словам, вузы могут начислить от 1 до 10 дополнительных баллов лауреатам, победителям, призёрам, а в некоторых случаях и всем участникам II, III и IV сезонов премии «Экология – дело каждого». Благодаря этому абитуриенты получат дополнительные возможности для поступления в качественное высшее учебное заведение.
Она уверена, благодаря совместной работе получится вырастить лучших специалистов.
Премию Росприроднадзора поддержали ведущие вузы во всех федеральных округах страны. В список партнёров вошли Высшая школа экономики, РУДН, Национальный исследовательский Томский государственный университет, МИРЭА – Российский технологический университет, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт и другие вузы.
Молодежь промышленных городов – Иркутска и Новосибирска – также теперь имеют могут получить преимущества при выборе профессии в сфере защиты окружающей среды.
По словам Радионовой, профессию эколога можно сделать престижной. Для этого в природоохранные профессии должно идти больше детей.
Она также подчеркнула, что в 2023 году РУДН принял на бюджетное место призера премии «Экология – дело каждого». А одна из лучших школ Москвы 2107 в рамках проекта дает возможность бонусного и внеконкурсного поступления в классы со статусом «Распределенного лицея» по ряду направлений.
Полный список вузов, поддержавших проект, можно увидеть здесь. Более подробная информация о преимуществах находится на сайтах указанных высших учебных заведений.
Читайте также:
«За компанию»: названы самые частые ошибки при поступлении в вуз
Минобрнауки: участники СВО и их дети смогут бесплатно подготовиться к поступлению в вуз
Участникам СВО предоставят отдельную квоту для поступления в ВУЗ
«Существует много конкурсов, ориентированных на талантливую молодёжь. Мы же не просто находим этих ребят, но и помогаем им получить максимум пользы от своей проактивной экологической позиции. Премия даёт возможность социального лифта участникам со всей страны, поскольку нас поддержали лучшие вузы во многих российских регионах. И мы благодарим ректоров за сотрудничество и содействие», – заявила Радионова.
Премию Росприроднадзора поддержали ведущие вузы во всех федеральных округах страны. В список партнёров вошли Высшая школа экономики, РУДН, Национальный исследовательский Томский государственный университет, МИРЭА – Российский технологический университет, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт и другие вузы.
Молодежь промышленных городов – Иркутска и Новосибирска – также теперь имеют могут получить преимущества при выборе профессии в сфере защиты окружающей среды.
По словам Радионовой, профессию эколога можно сделать престижной. Для этого в природоохранные профессии должно идти больше детей.
«И дети, которые сегодня «горят» темой экологии, и кто хочет помогать природе – смогли получать дополнительные баллы к ЕГЭ, у них появилась возможность учиться в лучших вузах страны и реализоваться в профессии», – добавила глава Росприроднадзора
Она также подчеркнула, что в 2023 году РУДН принял на бюджетное место призера премии «Экология – дело каждого». А одна из лучших школ Москвы 2107 в рамках проекта дает возможность бонусного и внеконкурсного поступления в классы со статусом «Распределенного лицея» по ряду направлений.
Полный список вузов, поддержавших проект, можно увидеть здесь. Более подробная информация о преимуществах находится на сайтах указанных высших учебных заведений.
Читайте также:
«За компанию»: названы самые частые ошибки при поступлении в вуз
Минобрнауки: участники СВО и их дети смогут бесплатно подготовиться к поступлению в вуз
Участникам СВО предоставят отдельную квоту для поступления в ВУЗ
Элина Позднякова