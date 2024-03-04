«За компанию»: названы самые частые ошибки при поступлении в вуз

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов в беседе с «Известиями» рассказал о самых частых ошибках, которые совершают абитуриенты при поступлении в вуз.
Одной из самых частых ошибок является неправильная последовательность выбора. Многие школьники в первую очередь определяются с вузом, а затем уже со специальностью. Это зачастую приводит к разочарованию в выбранной профессии.
Сначала, пояснил эксперт, необходимо определиться с профессией, которая действительно интересна абитуриенту. Уже потом, исходя из этого выбора, выбирать школьные предметы, необходимые для поступления, и вуз.
Второй ошибкой при выборе вуза становится влияние других людей. Так, нередки случаи, когда выбор за ребёнка делают его родители. Также ребята часто поступают в институты, которые выбрали их друзья.
Однако к выбору профессии и института важно подходить серьёзно, поскольку это фактически выбор будущей жизни, подчеркнул собеседник «Известий».
Последней ошибкой, которую обозначит Хвостов, стал пропуск сроков подачи документов в вуз. Бывают случаи, когда абитуриент не смог поступить, поскольку не разобрался заранее с правилами поступления и упустил сроки подачи.
В заключение специалист призвал школьников, которым трудно определиться с профессией, пройти профориентацию.
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Сначала, пояснил эксперт, необходимо определиться с профессией, которая действительно интересна абитуриенту. Уже потом, исходя из этого выбора, выбирать школьные предметы, необходимые для поступления, и вуз.
Однако к выбору профессии и института важно подходить серьёзно, поскольку это фактически выбор будущей жизни, подчеркнул собеседник «Известий».
Последней ошибкой, которую обозначит Хвостов, стал пропуск сроков подачи документов в вуз. Бывают случаи, когда абитуриент не смог поступить, поскольку не разобрался заранее с правилами поступления и упустил сроки подачи.
В заключение специалист призвал школьников, которым трудно определиться с профессией, пройти профориентацию.
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Анастасия Чинкова