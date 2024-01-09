Более 9 миллионов пассажиров воспользовались поездами ЦППК в новогодние праздники

Фото: пресс-служба ЦППК
За новогодние каникулы ЦППК перевезла более 9 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
В новогодние выходные самым популярным направлением у пассажиров стало Ярославское.
Кроме этого, большинство поездок пассажиры совершили 30 декабря и 5 января — 1,1 млн поездок в каждый из дней.
Стоит отметить, что в период празднования Нового года график движения пригородных электропоездов в Московском транспортном узле был скорректирован для удобвста и комфорта пассажиров ЦППК — были добавлены дополнительные поездка и увеличено количество вагонов.
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«В период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го по Ярославскому направлению проехали более 1,7 млн пассажиров. Двумя другими востребованными направлениями стали Казанское и Горьковское — 1,6 млн и 1,2 млн поездок. В праздник Рождества, 7 января, поезда компании перевезли 791 тыс. пассажиров», — подчеркнули в ведомстве.
Стоит отметить, что в период празднования Нового года график движения пригородных электропоездов в Московском транспортном узле был скорректирован для удобвста и комфорта пассажиров ЦППК — были добавлены дополнительные поездка и увеличено количество вагонов.
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Мира Полтева