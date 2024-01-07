Более ста бригад энергетиков задействованы в Подмосковье для обеспечения надежного электроснабжения в морозы

Для того, чтобы обеспечить полноценное электроснабжение в разных районах Московской области единовременно задействовано более ста бригад энергетиков. Конечно, основные трудности вызваны аномальными морозами, грянувшими в новогодние праздники.

Несмотря на препоны, чинимые погодой, в городских округах Чехов и Солнечногорск электроснабжение в городских округах Чехов и Солнечногорск было восстановлено в полном объёме сегодня, 7 января, к 10 часам утра. На остальной территории Подмосковья компания «Россети Московский регион» продолжает обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей в штатном режиме на протяжении всей праздничной недели, невзирая на аномальные холода.

В настоящее время из-за очередного резкого понижения температуры и в связи с увеличением потребления энергетических мощностей, ведутся работы по переключению электрооборудования на резервные каналы с целью снижения нагрузки, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций. В момент переключений могут наблюдаться кратковременные, не более двух часов, перерывы в подаче электричества. Это необходимо для перераспределения нагрузки и предотвращения серьёзных и длительных нарушений электроснабжения. Также устраняются единичные локальные нарушения функционирования электросетей, в том числе на абонентских участках линий электропередачи.





В работах по обеспечению надежного электроснабжения на территории Московской области задействованы 104 бригады. В их состав входят 312 человек, 58 единиц специальной техники, 98 передвижных электростанций, которые в необходимых случаях используются для подачи электроэнергии по резервной схеме и разгрузки электросети.

Администрация региона и сотрудники энергетических служб напоминают, что с целью недопущения повторного повреждения электрооборудования из-за излишней нагрузки, следует соблюдать потребление мощности в объеме, который определён договором на технологическое присоединение.

Сообщать о возможных нарушениях электроснабжения либо замеченных повреждениях энергетических объектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220, а также написав виртуальному помощнику. Найти чат-бот можно в закреплённых сообщениях официального телеграм-канала «Россети Московский регион»: https://t.me/rossetimr_ru.