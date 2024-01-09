Россияне назвали методы восстановления рабочего режима после праздников

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Исследовании сервиса «Авито Работа» показал, что россияне возвращаются в рабочий режим с помощью восстановления сна и отдыха (28%), общения и встреч с коллегами (14%).
Также людям помогают возврат к здоровому питанию, составление чёткого графика задач на первые рабочие дни, сокращение рабочих часов в первое время, уборка, спорт, а также чтение накопившейся почты в мессенджерах.
Кроме того, специалисты рекомендуют в первые рабочие постпраздничные дни не перегружаться, постепенно увеличивая физическую активность, а также соблюдать баланс работы и отдыха. Как пишет Общественная Служба Новостей, могут помочь лучше адаптироваться к новым рабочим дням более легкое питание, сокращение стимуляторов, общение с коллегами и уборка рабочего места.
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«Для некоторых респондентов лучшей мотивацией к работе становится покупка новых вещей: от ежедневника до делового костюма, использование психических упражнений, а также просмотр мотивационных видео или чтение книг о продуктивности», — приводит RT сообщение аналитиков.
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Мелисса Тимофеева