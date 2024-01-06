Энергетики стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья

Несмотря на продолжающиеся в Подмосковье морозы, специалисты компании «Россети Московский регион» смогли стабилизировать ситуацию с нагрузкой на электросетевое оборудование и нормализовать электроснабжение в г. о. Чехов. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Отмечается, что энергетики выразили благодарность жителям, услышавшим их призывы не превышать установленную договорами на технологическое присоединение мощность, снизить нагрузку на сельские электросети, которая возникала за счет одновременного включения большого количества мощных отопительных и бытовых приборов.

В настоящее время в Чехове регистрируются локальные нарушения электроснабжения из-за перегрузок электрооборудования, которые оперативно отрабатываются специалистами компании. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются в деревнях Пешково, Большое Петровское, Костомарово, Венюково, Бавыкино, Алферово, ТСН «Земляничное».





Также запланирован выезд бригады для восстановления электроснабжения у жителей по резервной схеме. За вчерашние день и ночь восстановлено электроснабжение в следующих населенных пунктах: Чепелево, Васькино, Дурниха, Молоди, Дубна, Хлевино, Алачково, с. Новый Быт.

Сообщается, что «Россети Московский регион» помогают восстанавливать электроснабжение на абонентских участках линий. В работах по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах юга Подмосковья задействованы 32 бригады, которые включают 85 человек, 33 единицы спецтехники, 49 резервных источников снабжения электроэнергией компании «Россети Московский регион».

Сегодня, 6 января, происходит повышение температуры в среднем до минус шестнадцати градусов, но в предстоящие праздничные дни снова вернется аномальная морозная погода. Напоминаем, что бытовые потребители относятся к третьей категории надежности, предполагающей, на период проведения аварийно-восстановительных работ, отсутствие электроснабжения до 24 часов. Энергетики просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, которые связаны с более длительным возобновлением подачи электроэнергии.

С целью недопущения повреждения электрооборудования из-за перегрузок, необходимо соблюдать потребление мощности в соответствующем объеме. Также жителям следует запастись генераторами.

Для информирования о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220. Также можно направить сообщение в чат-бот можно в официальном телеграм-канале «Россети Московский регион»: https://t.me/rossetimr_ru