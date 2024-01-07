В посёлке Никольское в Наро-Фоминске установили новый трансформатор

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Отмечается, что проблемы с электричеством начались 3 января. В 300 жилых домах погас свет. Вечером этого дня снабжение удалось восстановить, однако трансформатор не выдержал нагрузки и загорелся. На следующий день в посёлке была установлена новая подстанция.Жители посёлка рассказывают, что за несколько часов вечером 3 января деревянные дома, отапливаемые электрокотлами, остыли. В результате большое количество людей были вынуждены в -27 градусов искать другие источники тепла: многие сидели в машинах, кто-то разводил костры, а у кого была возможность – уезжали.
Проблемы с электроэнергией в посёлке возникают уже не впервые. Жители неоднократно обращались в «Россети» с требованием решить вопрос, поскольку домам не поставляется полагаемая мощность электроэнергии в размере 15 кВт. В связи с этим, в данный момент люди обеспокоены повторением ситуации, поэтому намерены отправить письмо-обращение в администрацию округа и компанию «Россети» с просьбой окончательно решить вопрос с электроэнергией в посёлке, где проживает более 600 семей.
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